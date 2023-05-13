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Намагаюся змінити культуру у Збройних силах України – Залужний

Ольга Глущенко Субота, 13 травня 2023, 01:48
Намагаюся змінити культуру у Збройних силах України – Залужний
Залужний, скриншот

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів, як намагається "змінити культуру у Збройних силах України", за його словами, саме це допомогло об’єднати армію "навколо однієї мети – подолати сильного ворога".

Джерело: Залужний в інтерв’ю Дмитру Комарову "Рік. За кадром"

Пряма мова: "Все, що я як генерал Валерій Залужний намагався зробити у Збройних силах і продовжую намагатися і буду далі вести з цим боротьбу, я намагався зробити головне – змінити культуру у Збройних силах України.

Щоби слухати думку свого підлеглого, щоби дослухатися до свого підлеглого як до людини, щоб вибудовувати нормальні відносини між людьми у ЗСУ.

І цим корінним чином ми відрізняємося від радянської армії".

Деталі: Залужний зауважив, що подолання "радянщини" у ЗСУ триває, і тільки результати покажуть, скільки часу на це буде потрібно.

Він додав, що важче з цим боротися, коли тривають запеклі бої, приймаються важливі рішення щодо дій на фронті.

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Пряма мова: "Але те, що ми вже не такі, як збройні сили Російської Федерації, це вже величезний для нас плюс. І саме ця культура нова, яку ми намагалися запустити у Збройних сила, об’єднала навколо нас. І генералів, і командирів молодшої ланки, і найголовніше – солдат, вдалося об’єднати (не повністю)…навколо однієї мети – подолати сильного ворога".

"Слава Богу, я не служив у радянській армії…

Не хочу оцінювати насамперед діяльність своїх попередників, це буде некрасиво з мого боку, але радянська армія жила у Збройних силах України довго, і ще є її відголоски, ще не до кінця вона завершила своє існування".

"Мої підлеглі знають… якщо я знайду трошки представника якоїсь радянської армії на будь-якому посту, я довго розбиратися не буду".

Теми: ЗалужнийЗбройні сили
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