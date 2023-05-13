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Пытаюсь изменить культуру в Вооруженных силах Украины – Залужный

Ольга ГлущенкоСуббота, 13 мая 2023, 01:48
Пытаюсь изменить культуру в Вооруженных силах Украины – Залужный
Залужный, скриншот

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный рассказал, как пытается "изменить культуру в Вооруженных силах Украины", по его словам, именно это помогло объединить армию "вокруг одной цели - преодолеть сильного врага".

Источник: Залужный в интервью Дмитрию Комарову "Год. За кадром"

Прямая речь: "Все, что я как генерал Валерий Залужный пытался сделать в Вооруженных силах и продолжаю пытаться и буду дальше вести с этим борьбу, я пытался сделать главное - изменить культуру в Вооруженных силах Украины.

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Чтобы слушать мнение своего подчиненного, чтобы прислушиваться к своему подчиненному как к человеку, чтобы выстраивать нормальные отношения между людьми в ВСУ.

И этим коренным образом мы отличаемся от советской армии".

Детали: Залужный отметил, что преодоление "советчины" в ВСУ продолжается, и только результаты покажут, сколько времени на это потребуется.

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Он добавил, что труднее с этим бороться, когда продолжаются ожесточенные бои, принимаются важные решения относительно действий на фронте.

Прямая речь: "Но то, что мы уже не такие, как вооруженные силы Российской Федерации, это уже огромный для нас плюс. И именно эта культура новая, которую мы пытались запустить в Вооруженных сила, объединила вокруг нас. И генералов, и командиров младшего звена, и самое главное - солдат, удалось объединить (не полностью)...вокруг одной цели - преодолеть сильного врага".

"Слава Богу, я не служил в советской армии...

Не хочу оценивать прежде всего деятельность своих предшественников, это будет некрасиво с моей стороны, но советская армия жила в Вооруженных силах Украины долго, и еще есть ее отголоски, еще не до конца она завершила свое существование".

"Мои подчиненные знают... если я найду немножко представителя какой-то советской армии на любом посту, я долго разбираться не буду".

Темы: ЗалужныйВооруженные силы
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