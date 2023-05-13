Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пытаюсь изменить культуру в Вооруженных силах Украины – Залужный

Ольга ГлущенкоСуббота, 13 мая 2023, 01:48
Пытаюсь изменить культуру в Вооруженных силах Украины – Залужный
Залужный, скриншот

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный рассказал, как пытается "изменить культуру в Вооруженных силах Украины", по его словам, именно это помогло объединить армию "вокруг одной цели - преодолеть сильного врага".

Источник: Залужный в интервью Дмитрию Комарову "Год. За кадром"

Прямая речь: "Все, что я как генерал Валерий Залужный пытался сделать в Вооруженных силах и продолжаю пытаться и буду дальше вести с этим борьбу, я пытался сделать главное - изменить культуру в Вооруженных силах Украины.

Чтобы слушать мнение своего подчиненного, чтобы прислушиваться к своему подчиненному как к человеку, чтобы выстраивать нормальные отношения между людьми в ВСУ.

И этим коренным образом мы отличаемся от советской армии".

Детали: Залужный отметил, что преодоление "советчины" в ВСУ продолжается, и только результаты покажут, сколько времени на это потребуется.

Он добавил, что труднее с этим бороться, когда продолжаются ожесточенные бои, принимаются важные решения относительно действий на фронте.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Но то, что мы уже не такие, как вооруженные силы Российской Федерации, это уже огромный для нас плюс. И именно эта культура новая, которую мы пытались запустить в Вооруженных сила, объединила вокруг нас. И генералов, и командиров младшего звена, и самое главное - солдат, удалось объединить (не полностью)...вокруг одной цели - преодолеть сильного врага".

"Слава Богу, я не служил в советской армии...

Не хочу оценивать прежде всего деятельность своих предшественников, это будет некрасиво с моей стороны, но советская армия жила в Вооруженных силах Украины долго, и еще есть ее отголоски, еще не до конца она завершила свое существование".

"Мои подчиненные знают... если я найду немножко представителя какой-то советской армии на любом посту, я долго разбираться не буду".

Темы: ЗалужныйВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок

фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ

Эрдоган: "зерновая сделка" продлена на два месяца

фотоСуд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня

ВАКС признал задержание Князева законным

Прокуратура просит у ВСП разрешения арестовать Князева. Защита считает задержание незаконным

Все новости...
Залужный
Залужный о победе Украины: Мало только освобождения оккупированных территорий
Залужный о потоплении "Москвы": россияне сами затянули это ржавое корыто в зону поражения
Такие потери остановили бы любую страну, но в России жизнь человека ничего не стоит – Залужный
Последние новости
19:18
В ЕС думают провести саммит по украинской "формуле мира" – СМИ
19:18
Пассажиры из Белой Церкви будут добираться в Киев на 15 минут быстрее – УЗ
19:16
У Зеленского во время визита в Германию сложилась "химия" с Шольцом - посол
19:15
Мировое загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году – ООН
19:15
Дело Коболева: ВАКС снова рассмотрит ходатайство о продлении расследования
19:11
фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок
19:00
Украинцы в этом году подали почти 170 тысяч налоговых деклараций
18:50
фото В Святошинском лесничестве нашли остатки "Градов": ходить в лес опасно
18:41
фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ
18:35
Пуля попала возле сердца: военный из Донецкой области вернулся на фронт после тяжелого ранения
Все новости...
Реклама: