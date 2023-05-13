У Києві та багатьох областях України оголошувалась повітряна тривога

Повітряну тривогу оголосили вночі у суботу, 13 травня, у Києві та багатьох областях України.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Повітряна тривога почала ширитися після 1.10 ночі з південних областей.

О 2:20 повітря тривога була оголошена в Києві, а згодом і Київській області.

У Харківській області повітряна тривога розпочалася 23:45 у п’ятницю і закінчилася о 00:21 у суботу.

Не оголошувалася повітряна тривога станом на 02:25 13 травня у Житомирській та західних областях.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

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Оновлено: О 02:31 почалися відбої тривог із Дніпропетровської та Запорізької областей. О 2:34 почалася тривога у Житомирській області.

Після 3 годині ночі у Херсонській, Одеській, Миколаївській областях оголосили відбої.

У Запорізькій області о 03:04 знову почалася повітряна тривога. Також оголосили повітряну тривогу у Хмельницькій та Чернівецькій областях.

У Дніпропетровській області о 03:26 повторно оголосили повітряну тривогу.

О 03:41 повітряна тривога оголошена у Тернопільській області.

О 04:08 сигнали тривоги пролунали у Рівненській області.

У Волинській області тривогу оголосили о 04:12, а о 04:14 був оголошений відбій повітряної тривоги.

О 04:51 відбої тривоги оголосили у столиці та Київській області.

Далі почалися відбої в усіх областях, де повітряні тривоги тривали чи оголошувалися кілька разів.