Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве и многих областях Украины объявлялась воздушная тревога

Ольга ГлущенкоСуббота, 13 мая 2023, 04:52
В Киеве и многих областях Украины объявлялась воздушная тревога
скриншот

Воздушную тревогу объявили ночью в субботу, 13 мая, в Киеве и многих областях Украины.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Воздушная тревога начала распространяться после 1.10 ночи из южных областей.

В 2:20 воздушная тревога была объявлена в Киеве, а затем и Киевской области.

В Харьковской области воздушная тревога началась 23:45 в пятницу и закончилась в 00:21 в субботу.

Не объявлялась воздушная тревога по состоянию на 02:25 13 мая в Житомирской и западных областях.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: В 02:31 начались отбои тревог из Днепропетровской и Запорожской областей. В 2:34 началась тревога в Житомирской области.

После 3 часов ночи в Херсонской, Одесской, Николаевской областях объявили отбои.

В Запорожской области в 03:04 снова началась воздушная тревога. Также объявили воздушную тревогу в Хмельницкой и Черновицкой областях.

В Днепропетровской области в 03:26 повторно объявили воздушную тревогу.

В 03:41 воздушная тревога объявлена в Тернопольской области.

В 04:08 сигналы тревоги прозвучали в Ровенской области.

В Волынской области тревогу объявили в 04:12, а в 04:14 был объявлен отбой воздушной тревоги.

В 04:51 отбои тревоги объявили в столице и Киевской области.

Далее начались отбои во всех областях, где воздушные тревоги продолжались или объявлялись несколько раз.

Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок

фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ

Эрдоган: "зерновая сделка" продлена на два месяца

фотоСуд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня

ВАКС признал задержание Князева законным

Прокуратура просит у ВСП разрешения арестовать Князева. Защита считает задержание незаконным

Все новости...
воздушная тревога
Беларусь спешит до декабря установить сирены вблизи границы с Украиной
Нардеп Шахов хочет монополизировать рынок систем оповещения в Украине – hromadske
По всей Украине объявлялась воздушная тревога
Последние новости
19:18
В ЕС думают провести саммит по украинской "формуле мира" – СМИ
19:18
Пассажиры из Белой Церкви будут добираться в Киев на 15 минут быстрее – УЗ
19:16
У Зеленского во время визита в Германию сложилась "химия" с Шольцом - посол
19:15
Мировое загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году – ООН
19:15
Дело Коболева: ВАКС снова рассмотрит ходатайство о продлении расследования
19:11
фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок
19:00
Украинцы в этом году подали почти 170 тысяч налоговых деклараций
18:50
фото В Святошинском лесничестве нашли остатки "Градов": ходить в лес опасно
18:41
фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ
18:35
Пуля попала возле сердца: военный из Донецкой области вернулся на фронт после тяжелого ранения
Все новости...
Реклама: