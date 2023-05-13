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В Киеве и многих областях Украины объявлялась воздушная тревога

Ольга ГлущенкоСуббота, 13 мая 2023, 04:52
В Киеве и многих областях Украины объявлялась воздушная тревога
скриншот

Воздушную тревогу объявили ночью в субботу, 13 мая, в Киеве и многих областях Украины.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Воздушная тревога начала распространяться после 1.10 ночи из южных областей.

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В 2:20 воздушная тревога была объявлена в Киеве, а затем и Киевской области.

В Харьковской области воздушная тревога началась 23:45 в пятницу и закончилась в 00:21 в субботу.

Не объявлялась воздушная тревога по состоянию на 02:25 13 мая в Житомирской и западных областях.

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Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Обновлено: В 02:31 начались отбои тревог из Днепропетровской и Запорожской областей. В 2:34 началась тревога в Житомирской области.

После 3 часов ночи в Херсонской, Одесской, Николаевской областях объявили отбои.

В Запорожской области в 03:04 снова началась воздушная тревога. Также объявили воздушную тревогу в Хмельницкой и Черновицкой областях.

В Днепропетровской области в 03:26 повторно объявили воздушную тревогу.

В 03:41 воздушная тревога объявлена в Тернопольской области.

В 04:08 сигналы тревоги прозвучали в Ровенской области.

В Волынской области тревогу объявили в 04:12, а в 04:14 был объявлен отбой воздушной тревоги.

В 04:51 отбои тревоги объявили в столице и Киевской области.

Далее начались отбои во всех областях, где воздушные тревоги продолжались или объявлялись несколько раз.

Темы: воздушная тревога
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