Голова ОВА повідомив, що на Львівщині вночі та вранці "було спокійно"

Голова військової адміністрації Львівської області Максим Козицький повідомив, що "на Львівщині спокійно".

Джерело: Козицький у Телеграм

Пряма мова: "Станом на цю годину на Львівщині спокійно. Прошу жителів області утриматися від поширення неправдивої інформації про вибухи. Загроза ще триває".

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Деталі: О 5:08 у Львівській області було оголошено повітряну тривогу. Мешканці Львова та області повідомляли у соцмережах про звуки вибухів.

Загалом протягом ночі 13 травня повітряна тривога поетапно ширилася усіма областями України, у деяких – повторювалася кілька разів.

Оновлено о 7:10. Пряма мова Козицького: "Звуки вибухів, які чули у різних районах нашої області, – це відлуння роботи ППО в іншій області".