Голова ОВА повідомив, що на Львівщині вночі та вранці "було спокійно"
Субота, 13 травня 2023, 06:20
Голова військової адміністрації Львівської області Максим Козицький повідомив, що "на Львівщині спокійно".
Джерело: Козицький у Телеграм
Пряма мова: "Станом на цю годину на Львівщині спокійно. Прошу жителів області утриматися від поширення неправдивої інформації про вибухи. Загроза ще триває".
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Деталі: О 5:08 у Львівській області було оголошено повітряну тривогу. Мешканці Львова та області повідомляли у соцмережах про звуки вибухів.
Загалом протягом ночі 13 травня повітряна тривога поетапно ширилася усіма областями України, у деяких – повторювалася кілька разів.
Оновлено о 7:10. Пряма мова Козицького: "Звуки вибухів, які чули у різних районах нашої області, – це відлуння роботи ППО в іншій області".
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