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Глава ОВА сообщил, что на Львовщине ночью и утром "было спокойно"

Ольга ГлущенкоСуббота, 13 мая 2023, 06:20
Глава ОВА сообщил, что на Львовщине ночью и утром было спокойно
Максим Козицкий. Фото ЛОДА

Глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил, что "на Львовщине спокойно".

Источник: Козицкий в Телеграмм

Прямая речь: "По состоянию на этот час на Львовщине спокойно. Прошу жителей области воздержаться от распространения ложной информации о взрывах. Угроза еще продолжается".

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Детали: В 5:08 во Львовской области была объявлена воздушная тревога. Жители Львова и области сообщали в соцсетях о звуках взрывов.

Всего в течение ночи 13 мая воздушная тревога поэтапно распространялась по всем областям Украины, в некоторых – повторялась несколько раз.

Обновлено в 7:10. Прямая речь Козицкого: "Звуки взрывов, которые слышали в разных районах нашей области, - это эхо работы ПВО в другой области".

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Темы: Львовщинавоздушная тревога
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