Глава ОВА сообщил, что на Львовщине ночью и утром "было спокойно"
Суббота, 13 мая 2023, 06:20
Глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил, что "на Львовщине спокойно".
Источник: Козицкий в Телеграмм
Прямая речь: "По состоянию на этот час на Львовщине спокойно. Прошу жителей области воздержаться от распространения ложной информации о взрывах. Угроза еще продолжается".
Детали: В 5:08 во Львовской области была объявлена воздушная тревога. Жители Львова и области сообщали в соцсетях о звуках взрывов.
Всего в течение ночи 13 мая воздушная тревога поэтапно распространялась по всем областям Украины, в некоторых – повторялась несколько раз.
Обновлено в 7:10. Прямая речь Козицкого: "Звуки взрывов, которые слышали в разных районах нашей области, - это эхо работы ПВО в другой области".