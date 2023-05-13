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Зеленський прибув до Італії, зустрінеться з президентом та Папою Римським

"Європейська правда"Субота, 13 травня 2023, 11:46
Зеленський прибув до Італії, зустрінеться з президентом та Папою Римським
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОП

Президент України Володимир Зеленський у суботу прибув з офіційним візитом до Італії вперше з початку російського вторгнення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні глави держави в Телеграм-каналі.

"Рим. Зустрічі з Президентом Італії Серджо Маттареллою, премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском. Важливий візит для перемоги України", – написав Зеленський.

Як повідомляє ANSA, о 11:13 за Києвом Зеленський приземлився в аеропорту Чампіно в Римі. Його зустрічав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. 

Приблизно о 12:30 Зеленський прибуде на двосторонню зустріч з президентом Італії Серджо Маттареллою.

Після цього будуть окремі зустрічі з Мелоні і Таяні. За даними італійських ЗМІ, президент України у другій половині дня зустрінеться з Папою Римським у Ватикані.

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У квітні, як відомо, папа Франциск приймав українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Сам Зеленський був у Ватикані ще в лютому 2020 року – до початку пандемії коронавірусу.

Прем'єрка Італії своєю чергою здійснила перший візит в Україну в лютому 2023 року, в межах якого оголосила про надання пакета військової допомоги, який містить комплекси SAMP/T-MAMBA, а також системи Spada і Skyguard.

За непідтвердженою інформацією, увечері Зеленський вирушить до Німеччини, де у нього в неділю запланована низка зустрічей, в тому числі з канцлером Олафов Шольцем.

Теми: ЗеленськийІталіяПапа Римський
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