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Зеленский прибыл в Италию, встретится с президентом и Папой Римским

"Европейская правда"Суббота, 13 мая 2023, 11:46
Зеленский прибыл в Италию, встретится с президентом и Папой Римским
ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу прибыл с официальным визитом в Италию впервые с начала российского вторжения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении главы государства в Телеграмм-канале.

"Рим. Встречи с Президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском. Важный визит для победы Украины", – написал Зеленский.

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Как сообщает ANSA, в 11:13 по Киеву Зеленский приземлился в аэропорту Чампино в Риме. Его встречал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Примерно в 12:30 Зеленский прибудет на двустороннюю встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.

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После этого будут отдельные встречи с Мелони и Таяни. По данным итальянских СМИ, президент Украины во второй половине дня встретится с Папой Римским в Ватикане.

В апреле, как известно, папа Франциск принимал украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. Сам Зеленский был в Ватикане еще в феврале 2020 года – до начала пандемии коронавируса.

Премьер Италии в свою очередь совершила первый визит в Украину в феврале 2023 года, в рамках которого объявила о предоставлении пакета военной помощи, который включает комплексы SAMP/T-MAMBA, а также системы Spada и Skyguard.

По неподтвержденной информации, вечером Зеленский отправится в Германию, где у него в воскресенье запланирован ряд встреч, в том числе с канцлером Олафом Шольцем.

Темы: ЗеленскийИталияПапа Римский
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