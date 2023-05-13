Авіасполучення між Росією і Грузією можуть відновити з 16 травня – росЗМІ

Російська авіакомпанія "Азимут" і грузинська Georgian Airways планують запустити рейси з Москви до Тбілісі з наступного тижня.

Про це російському виданню "РБК" розповіло джерело, близьке до російської влади, і підтвердило джерело, близьке до "Азимута", пише "Європейська правда".

"Азимут" може розпочати польоти з "Внуково" до Тбілісі з 16 травня, Georgian Airways – з 18 травня, заявили джерела..

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"Може, не 18-го (травня. – Ред.), а трохи пізніше. Сподіваюся, у найближчі десять днів почнемо польоти", – заявив президент Georgian Airlines Тамаз Гаіашвілі.

За його інформацією, "Азимут" готується до польотів у Тбілісі з наступного тижня.

Обидва перевізники повідомили аеропорт Тбілісі про рейси з Росії, підтвердив"РБК" директор із корпоративних комунікацій турецького холдингу TAV Airports, який управляє аеропортом грузинської столиці, Ерхан Устундаг.

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За словами джерела, "Азимут" планує літати в Тбілісі шість разів на тиждень.

Початок продажу квитків на рейси між Тбілісі та Москвою фахівці Georgian Airways збираються обговорити на початку наступного тижня, пише російське видання.

За інформацією, "Азимут" виконуватиме польоти на літаках Superjet, які належать російським лізинговим компаніям і на них не поширені санкції, що забороняють обслуговування в іноземних аеропортах.

10 травня президент РФ Владімір Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії.

Представники офіційного Тбілісі привітали рішення Москви і пояснили це інтересами тих громадян Грузії, які проживають на території Росії і в яких виникали складнощі з приїздом на батьківщину.

Біля будівлі грузинського МЗС у середу ввечері відбувся протест через реакцію грузинської влади.

Останніми місяцями від представників РФ неодноразово лунали заяви про можливість відновлення прямих авіарейсів із Грузією. У правлячій партії Грузії схвально реагували на такі сигнали, а опозиція жорстко критикувала потенційне відновлення рейсів у час, коли світ, навпаки, обмежує контакти і співпрацю з Москвою через агресивну війну проти України.

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