Авиасообщение между Россией и Грузией могут возобновить с 16 мая – росСМИ

Российская авиакомпания "Азимут" и грузинская Georgian Airways планируют запустить рейсы из Москвы в Тбилиси со следующей недели.

Об этом российскому изданию "РБК" рассказал источник, близкий к российским властям, и подтвердил источник, близкий к "Азимуту", пишет "Европейская правда".

"Азимут" может начать полеты из "Внуково" в Тбилиси с 16 мая, Georgian Airways – с 18 мая, заявили источники...

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"Может, не 18-го (мая. – Ред.), а чуть позже. Надеюсь, в ближайшие десять дней начнем полеты", – заявил президент Georgian Airlines Тамаз Гаиашвили.

По его информации, "Азимут" готовится к полетам в Тбилиси со следующей недели.

Оба перевозчика уведомили аэропорт Тбилиси о рейсах из России, подтвердил "РБК" директор по корпоративным коммуникациям турецкого холдинга TAV Airports, который управляет аэропортом грузинской столицы, Эрхан Устундаг.

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По словам источника, "Азимут" планирует летать в Тбилиси шесть раз в неделю.

Начало продажи билетов на рейсы между Тбилиси и Москвой специалисты Georgian Airways собираются обсудить в начале следующей недели, пишет российское издание.

По информации, "Азимут" будет выполнять полеты на самолетах Superjet, которые принадлежат российским лизинговым компаниям и на них не распространяются санкции, запрещающие обслуживание в иностранных аэропортах.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и одновременно снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

Представители официального Тбилиси приветствовали решение Москвы и объяснили это интересами тех граждан Грузии, которые проживают на территории России и у которых возникали сложности с приездом на родину.

У здания грузинского МИДа в среду вечером состоялся протест из-за реакции грузинских властей.

В последние месяцы от представителей РФ неоднократно звучали заявления о возможности восстановления прямых авиарейсов с Грузией. В правящей партии Грузии одобрительно реагировали на такие сигналы, а оппозиция жестко критиковала потенциальное восстановление рейсов в то время, когда мир, наоборот, ограничивает контакты и сотрудничество с Москвой из-за агрессивной войны против Украины.

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