Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський і Папа Римський поговорили 40 хвилин і обмінялись подарунками

"Європейська правда"Субота, 13 травня 2023, 18:42
Зеленський і Папа Римський поговорили 40 хвилин і обмінялись подарунками
Зеленський і Папа Римський 13 травня, фото Vatican Media Vatican Pool/Getty Images

Президент України Володимир Зеленський і Папа Римський Франциск провели 40-хвилинну розмову у Ватикані. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило італійське видання La Repubblica.

Папа зустрів Зеленського, спершись на свою тростину. Президент Зеленський, вітаючи Папу Франциска, поклав руку на серце і схилив голову.

Реклама:

Під час розмови, як тривала 40 хвилин, з Папою Франциском та Зеленським перебував перекладач. Деталі перемовин наразі невідомі. 

Папа Франциск подарував президенту Зеленському невелику скульптуру у вигляді оливкової гілки – символу миру. Натомість український президент подарував Папі ікону Мадонни, написану на залишках бронежилета.

Після розмови з Папою Франциском президент України покинув Ватикан.

ВІДЕО ДНЯ

З початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року Зеленський та інші українські посадовці регулярно зверталися до Папи з проханням відвідати Україну. Папа Римський заявляв, що готовий здійснити візит, але тільки якщо зможе поїхати до Москви, щоб посприяти миру.  

Врешті на 444 день повномасштабної війни Зеленський приїхав з візитом до Папи Римського.

Поїздка Зеленського відбулася після інтригуючих коментарів Папи Франциска минулого місяця, коли він натякнув на участь у мирній місії — ініціативі, яку не підтвердили ні Росія, ні Україна.

Раніше того ж дня Зеленський зустрівся з президентом та прем’єркою Італії у Римі.

Мелоні після переговорів з Зеленським пообіцяла надати Києву повну підтримку для вступу в ЄС, зокрема, допомагаючи у сфері реформ.

Мелоні також висловила впевненість у перемозі України у війні проти Росії, заявивши, що Рим продовжуватиме працювати з союзниками, щоб надалі надати військову підтримку Києву.

Теми: ЗеленськийПапа Римський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: