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Зеленський і Папа Римський поговорили 40 хвилин і обмінялись подарунками

"Європейська правда"Субота, 13 травня 2023, 18:42
Зеленський і Папа Римський поговорили 40 хвилин і обмінялись подарунками
Зеленський і Папа Римський 13 травня, фото Vatican Media Vatican Pool/Getty Images

Президент України Володимир Зеленський і Папа Римський Франциск провели 40-хвилинну розмову у Ватикані. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило італійське видання La Repubblica.

Папа зустрів Зеленського, спершись на свою тростину. Президент Зеленський, вітаючи Папу Франциска, поклав руку на серце і схилив голову.

Під час розмови, як тривала 40 хвилин, з Папою Франциском та Зеленським перебував перекладач. Деталі перемовин наразі невідомі. 

Папа Франциск подарував президенту Зеленському невелику скульптуру у вигляді оливкової гілки – символу миру. Натомість український президент подарував Папі ікону Мадонни, написану на залишках бронежилета.

Після розмови з Папою Франциском президент України покинув Ватикан.

З початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року Зеленський та інші українські посадовці регулярно зверталися до Папи з проханням відвідати Україну. Папа Римський заявляв, що готовий здійснити візит, але тільки якщо зможе поїхати до Москви, щоб посприяти миру.  

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Врешті на 444 день повномасштабної війни Зеленський приїхав з візитом до Папи Римського.

Поїздка Зеленського відбулася після інтригуючих коментарів Папи Франциска минулого місяця, коли він натякнув на участь у мирній місії — ініціативі, яку не підтвердили ні Росія, ні Україна.

Раніше того ж дня Зеленський зустрівся з президентом та прем’єркою Італії у Римі.

Мелоні після переговорів з Зеленським пообіцяла надати Києву повну підтримку для вступу в ЄС, зокрема, допомагаючи у сфері реформ.

Мелоні також висловила впевненість у перемозі України у війні проти Росії, заявивши, що Рим продовжуватиме працювати з союзниками, щоб надалі надати військову підтримку Києву.

Теми: ЗеленськийПапа Римський
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