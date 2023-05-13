Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский и Папа Римский пообщались 40 минут и обменялись подарками

"Европейская правда"Суббота, 13 мая 2023, 18:42
Зеленский и Папа Римский пообщались 40 минут и обменялись подарками
Зеленский и Папа Римский 13 мая, фото Vatican Media Vatican Pool/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск провели 40-минутный разговор в Ватикане. 

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило итальянское издание La Repubblica.

Папа встретил Зеленского, опершись на свою трость. Президент Зеленский, приветствуя Папу Франциска, положил руку на сердце и склонил голову.

Реклама:

Во время разговора, который длился 40 минут, с Папой Франциском и Зеленским находился переводчик. Детали переговоров пока неизвестны. 

Папа Франциск подарил президенту Зеленскому небольшую скульптуру в виде оливковой ветви – символа мира. Взамен украинский президент подарил Папе икону Мадонны, написанную на остатках бронежилета.

После разговора с Папой Франциском президент Украины покинул Ватикан.

ВИДЕО ДНЯ

С начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года Зеленский и другие украинские чиновники регулярно обращались к Папе с просьбой посетить Украину. Папа Римский заявлял, что готов совершить визит, но только если сможет поехать в Москву, чтобы поспособствовать миру.  

Наконец на 444 день полномасштабной войны Зеленский приехал с визитом к Папе Римскому.

Поездка Зеленского состоялась после интригующих комментариев Папы Франциска в прошлом месяце, когда он намекнул на участие в мирной миссии – инициативе, которую не подтвердили ни Россия, ни Украина.

Ранее в тот же день Зеленский встретился с президентом и премьером Италии в Риме.

Мелони после переговоров с Зеленским пообещала предоставить Киеву полную поддержку для вступления в ЕС, в частности, помогая в сфере реформ.

Мелони также выразила уверенность в победе Украины в войне против России, заявив, что Рим будет продолжать работать с союзниками, чтобы в дальнейшем оказать военную поддержку Киеву.

Темы: ЗеленскийПапа Римский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Все новости...
Реклама: