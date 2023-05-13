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Зеленский и Папа Римский пообщались 40 минут и обменялись подарками

"Европейская правда"Суббота, 13 мая 2023, 18:42
Зеленский и Папа Римский пообщались 40 минут и обменялись подарками
Зеленский и Папа Римский 13 мая, фото Vatican Media Vatican Pool/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск провели 40-минутный разговор в Ватикане. 

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило итальянское издание La Repubblica.

Папа встретил Зеленского, опершись на свою трость. Президент Зеленский, приветствуя Папу Франциска, положил руку на сердце и склонил голову.

Во время разговора, который длился 40 минут, с Папой Франциском и Зеленским находился переводчик. Детали переговоров пока неизвестны. 

Папа Франциск подарил президенту Зеленскому небольшую скульптуру в виде оливковой ветви – символа мира. Взамен украинский президент подарил Папе икону Мадонны, написанную на остатках бронежилета.

После разговора с Папой Франциском президент Украины покинул Ватикан.

С начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года Зеленский и другие украинские чиновники регулярно обращались к Папе с просьбой посетить Украину. Папа Римский заявлял, что готов совершить визит, но только если сможет поехать в Москву, чтобы поспособствовать миру.  

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Наконец на 444 день полномасштабной войны Зеленский приехал с визитом к Папе Римскому.

Поездка Зеленского состоялась после интригующих комментариев Папы Франциска в прошлом месяце, когда он намекнул на участие в мирной миссии – инициативе, которую не подтвердили ни Россия, ни Украина.

Ранее в тот же день Зеленский встретился с президентом и премьером Италии в Риме.

Мелони после переговоров с Зеленским пообещала предоставить Киеву полную поддержку для вступления в ЕС, в частности, помогая в сфере реформ.

Мелони также выразила уверенность в победе Украины в войне против России, заявив, что Рим будет продолжать работать с союзниками, чтобы в дальнейшем оказать военную поддержку Киеву.

Темы: ЗеленскийПапа Римский
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