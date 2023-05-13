Зеленский и Папа Римский пообщались 40 минут и обменялись подарками
Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск провели 40-минутный разговор в Ватикане.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило итальянское издание La Repubblica.
Папа встретил Зеленского, опершись на свою трость. Президент Зеленский, приветствуя Папу Франциска, положил руку на сердце и склонил голову.
Во время разговора, который длился 40 минут, с Папой Франциском и Зеленским находился переводчик. Детали переговоров пока неизвестны.
Папа Франциск подарил президенту Зеленскому небольшую скульптуру в виде оливковой ветви – символа мира. Взамен украинский президент подарил Папе икону Мадонны, написанную на остатках бронежилета.
После разговора с Папой Франциском президент Украины покинул Ватикан.
С начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года Зеленский и другие украинские чиновники регулярно обращались к Папе с просьбой посетить Украину. Папа Римский заявлял, что готов совершить визит, но только если сможет поехать в Москву, чтобы поспособствовать миру.
Наконец на 444 день полномасштабной войны Зеленский приехал с визитом к Папе Римскому.
Поездка Зеленского состоялась после интригующих комментариев Папы Франциска в прошлом месяце, когда он намекнул на участие в мирной миссии – инициативе, которую не подтвердили ни Россия, ни Украина.
Ранее в тот же день Зеленский встретился с президентом и премьером Италии в Риме.
Мелони после переговоров с Зеленским пообещала предоставить Киеву полную поддержку для вступления в ЕС, в частности, помогая в сфере реформ.
Мелони также выразила уверенность в победе Украины в войне против России, заявив, что Рим будет продолжать работать с союзниками, чтобы в дальнейшем оказать военную поддержку Киеву.