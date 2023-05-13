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Ідею Папи припинити війну за будь-яку ціну підтримує лише 9% українців – опитування

Катерина ТищенкоСубота, 13 травня 2023, 21:11
Ідею Папи припинити війну за будь-яку ціну підтримує лише 9% українців – опитування
Папа Франциск, фото Getty Images

Прагнення Папи Римського терміново припинити війну за будь-яку ціну підтримує близько 9% українців, загалом негативно оцінює позицію Папи щодо російсько-української війни близько 34% опитаних.

Джерело: всеукраїнське опитування, проведене соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення ZN.UA

 

Деталі: Напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Ватикану виявилося, що половина опитаних або нічого не знає про позицію Папи щодо війни в Україні та його спроб примирити країни, що воюють ("Нічого не знаю про позицію Папи Римського Франциска" – 36,2% ), або не надає жодного значення цій позиції ("Я не надаю значення словам Франциска про Україну" – 14,1% опитаних).

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Загалом негативно оцінює позицію Папи щодо російсько-української війни близько 34% українців: 23.8% обурені тим, що папа Франциск порівнює росіян та українців, вважаючи їх рівною мірою "жертвами війни", а ще 10,3% вважають, що понтифік "працює на користь Кремля".

Прагнення Папи припинити війну за будь-яку ціну підтримує 9,1% опитаних.

Дослідження проведено з 28 квітня до 3 травня 2023 року. Опитування методом face-to-face проводилося на територіях, контрольованих урядом України та на тих, де не ведуться бойові дії. У ході дослідження опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує у 2,3%.

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Теми: Папа Римськийвійнаопитування
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