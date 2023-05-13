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Идею Папы прекратить войну любой ценой поддерживает лишь 9% украинцев – опрос

Катерина ТищенкоСуббота, 13 мая 2023, 21:11
Идею Папы прекратить войну любой ценой поддерживает лишь 9% украинцев – опрос
Папа Франциск, фото Getty Images

Стремление Папы Римского срочно прекратить войну любой ценой поддерживает около 9% украинцев, в целом негативно оценивает позицию Папы относительно российско-украинской войны около 34% опрошенных.

Источник: всеукраинский опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова по заказу ZN.UA

 

Детали: Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан оказалось, что половина опрошенных либо ничего не знает о позиции Папы относительно войны в Украине и его попыток примирить воюющие страны ("Ничего не знаю о позиции Папы Римского Франциска" - 36,2%), или не придает никакого значения этой позиции ("Я не придаю значения словам Франциска об Украине" – 14,1% опрошенных).

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В целом негативно оценивает позицию Папы относительно российско-украинской войны около 34% украинцев: 23.8% возмущены тем, что папа Франциск сравнивает россиян и украинцев, считая их в равной степени "жертвами войны", а еще 10,3% считают, что понтифик "работает в пользу Кремля".

Стремление Папы прекратить войну любой ценой поддерживает 9,1% опрошенных.

Исследование проведено с 28 апреля по 3 мая 2023 года. Опрос методом face-to-face проводился на территориях, контролируемых правительством Украины и на тех, где не ведутся боевые действия. В ходе исследования опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает в 2,3%.

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Темы: Папа Римскийвойнаопрос
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