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В Україні через ракетну загрозу оголошувалася масштабна повітряна тривога

Катерина ТищенкоНеділя, 14 травня 2023, 00:20
В Україні через ракетну загрозу оголошувалася масштабна повітряна тривога
карта повітряних тривог станом на 22:16

На більшій частині території України у суботу ввечері оголошено повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua

Деталі: Близько 22:10 у різних областях почали оголошувати повітряну тривогу.

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У столиці її оголосили о 22:11.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про загрозу нанесення ракетного удару стратегічною авіацією ворога.

Оновлено: Після 00:00 14 травня почалися відбої повітряної тривоги в Україні.

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Теми: повітряна тривога
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