В Україні через ракетну загрозу оголошувалася масштабна повітряна тривога
Неділя, 14 травня 2023, 00:20
На більшій частині території України у суботу ввечері оголошено повітряну тривогу.
Джерело: alerts.in.ua
Деталі: Близько 22:10 у різних областях почали оголошувати повітряну тривогу.
У столиці її оголосили о 22:11.
Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про загрозу нанесення ракетного удару стратегічною авіацією ворога.
Оновлено: Після 00:00 14 травня почалися відбої повітряної тривоги в Україні.