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В Украине из-за ракетной угрозы объявлялась масштабная воздушная тревога

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 мая 2023, 00:20
В Украине из-за ракетной угрозы объявлялась масштабная воздушная тревога
карта воздушных тревог по состоянию на 22:16

На большей части территории Украины в субботу вечером объявлена воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua

Детали: Около 22:10 в разных областях начали объявлять воздушную тревогу.

В столице ее объявили в 22:11.

Председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил об угрозе нанесения ракетного удара стратегической авиацией врага.

Обновлено: После 00:00 14 мая начались отбои воздушной тревоги в Украине.

Темы: воздушная тревога
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