Зеленський пропонував окупувати російські села й підірвати нафтопровід – WP

Згідно з таємними документами американської розвідки, президент Володимир Зеленський пропонував окупувати російські села для отримання важелів впливу на Москву, а також підірвати нафтопровід "Дружба".

Джерело: The Washington Post із посиланням на раніше не оприлюднювані таємні документи розвідки США, поширені на платформі обміну повідомленнями Discord

Деталі: Як ідеться в одному з документів під грифом "цілком таємно", на зустрічі наприкінці січня Зеленський запропонував Україні "завдати ударів по Росії", одночасно перекинувши українські сухопутні війська на територію противника для "окупації невизначених російських прикордонних населених пунктів" з метою "надати Києву важелі впливу на переговори з Москвою".

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На окремій зустрічі наприкінці лютого з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним Зеленський "висловив стурбованість" тим, що "Україна не має ракет дальнього радіусу дії, здатних досягти місць дислокації російських військ у Росії, і не має нічого, за допомогою чого можна було б їх атакувати". Потім Зеленський "запропонував, щоб Україна атакувала невизначені місця дислокації в Ростові", використовуючи замість цього безпілотники, йдеться в іншому засекреченому документі.

На зустрічі в середині лютого з віцепрем'єром Юлією Свириденко Зеленський нібито запропонував Україні "підірвати" побудований в СРСР нафтопровід "Дружба", який постачає нафту до Угорщини.

"Зеленський підкреслив, що ... Україна повинна просто підірвати трубопровід і знищити ймовірну промисловість угорського [прем'єр-міністра] Віктора Орбана, яка значною мірою базується на російській нафті", - йдеться в документі.

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Детально описуючи розмову, представники розвідки зазначили, що Зеленський "виражав гнів щодо Угорщини, а отже, міг висловлювати гіперболізовані, безглузді погрози".

Сам Зеленський в інтерв’ю виданню, відповідаючи на запитання, чи пропонував він окупувати частину Росії, відкинув оприлюднені документи американської розвідки як "фантазії", але захистив своє право на використання нетрадиційної тактики для захисту України.

Пряма мова Зеленського: "Україна має повне право захищати себе, і ми це робимо. Україна нікого не окупувала, а навпаки. Коли стільки людей загинуло, коли є масові поховання, коли наших людей катують, я впевнений, що ми повинні використовувати будь-які хитрощі".

Більше деталей: Відповідаючи на запитання про розвіддані, які свідчать про те, що він зважував можливість використання ракет дальнього радіуса дії для удару по Росії, Зеленський сказав, що це не те, чим Україна розважається.

"Ніхто в нашій країні не віддавав наказів про наступальні дії або удари по російській території", - сказав він.

В адміністрації Байдена заявили, що перехоплені коментарі Зеленського не є причиною для відмови у наданні АТАСМС.

"Україна неодноразово брала на себе зобов'язання використовувати зброю, надану США, відповідально і стратегічно, коли це необхідно для протидії російській агресії, і ми впевнені, що так буде і надалі", - сказав на умовах анонімності представник Міноборони США.

Зеленський пообіцяв, що Україна не використовуватиме американську зброю для нанесення ударів по території Росії, і Білий дім вважає, що цю обіцянку він виконав.

"Президент Зеленський виконав обіцянки, які він дав президенту Байдену, і ми не віримо, що це зміниться", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації.