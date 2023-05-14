Зеленский предлагал оккупировать российские села и взорвать нефтепровод – WP

Согласно секретным документам американской разведки, президент Владимир Зеленский предлагал оккупировать российские села для получения рычагов влияния на Москву, а также взорвать нефтепровод "Дружба".

Источник: The Washington Post со ссылкой на ранее не обнародованные тайные документы разведки США, распространенные на платформе обмена сообщениями Discord

Детали: Как говорится в одном из документов под грифом "совершенно секретно", на встрече в конце января Зеленский предложил Украине "нанести удары по России", одновременно перебросив украинские сухопутные войска на территорию противника для "оккупации неопределенных российских приграничных населенных пунктов" с целью "предоставить Киеву рычаги влияния на переговоры с Москвой".

На отдельной встрече в конце февраля с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным Зеленский "выразил обеспокоенность" тем, что "Украина не имеет ракет дальнего радиуса действия, способных достичь мест дислокации российских войск в России, и не имеет ничего, с помощью чего можно было бы их атаковать". Затем Зеленский "предложил, чтобы Украина атаковала неопределенные места дислокации в Ростове", используя вместо этого беспилотники, говорится в другом засекреченном документе.

На встрече в середине февраля с вице-премьером Юлией Свириденко Зеленский якобы предложил Украине "взорвать" построенный в СССР нефтепровод "Дружба", который поставляет нефть в Венгрию.

"Зеленский подчеркнул, что ... Украина должна просто взорвать трубопровод и уничтожить вероятную промышленность венгерского [премьер-министра] Виктора Орбана, которая в значительной степени базируется на российской нефти", - говорится в документе.

Подробно описывая разговор, представители разведки отметили, что Зеленский "выражал гнев в отношении Венгрии, а следовательно, мог выражать гиперболизированные, бессмысленные угрозы".

ВИДЕО ДНЯ

Сам Зеленский в интервью изданию, отвечая на вопрос, предлагал ли он оккупировать часть России, отверг обнародованные документы американской разведки как "фантазии", но защитил свое право на использование нетрадиционной тактики для защиты Украины.

Прямая речь Зеленского: "Украина имеет полное право защищать себя, и мы это делаем. Украина никого не оккупировала, а наоборот. Когда столько людей погибло, когда есть массовые захоронения, когда наших людей пытают, я уверен, что мы должны использовать любые хитрости".

Больше деталей: Отвечая на вопрос о разведданных, которые свидетельствуют о том, что он взвешивал возможность использования ракет дальнего радиуса действия для удара по России, Зеленский сказал, что это не то, чем Украина развлекается.

"Никто в нашей стране не отдавал приказов о наступательных действиях или ударах по российской территории", - сказал он.

В администрации Байдена заявили, что перехваченные комментарии Зеленского не являются причиной для отказа в предоставлении АТАСМС.

"Украина неоднократно брала на себя обязательства использовать оружие, предоставленное США, ответственно и стратегически, когда это необходимо для противодействия российской агрессии, и мы уверены, что так будет и в дальнейшем", - сказал на условиях анонимности представитель Минобороны США.

Зеленский пообещал, что Украина не будет использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России, и Белый дом считает, что это обещание он выполнил.

"Президент Зеленский выполнил обещания, которые он дал президенту Байдену, и мы не верим, что это изменится", - сказал высокопоставленный чиновник администрации.