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У російському Тольятті – масштабна пожежа

Ольга Глущенко Неділя, 14 травня 2023, 03:04
У російському Тольятті – масштабна пожежа
скриншот

У Тольятті Самарської області в Росії виникла пожежа у фарбувальному цеху та поширилася на площу до 20 тис. кв. метрів.

Джерело: МНС Росії, російська служба ВВС із посиланням на уряд Самарської області та прокуратуру

Деталі: У ніч на 14 травня МНС РФ повідомило, що площа пожежі в Тольятті сягнула 20 тисяч кв.м.

На площі 5 тис. кв. м сталося обвалення покрівлі, до гасіння пожежі залучили більш ніж 300 осіб.

Про загиблих і постраждалих поки не повідомляють, евакуйовано 15 осіб.

У прес-службі уряду Самарської області повідомили, що пожежа сталася на підприємстві "Ферроні".

Як повідомляє пресслужба регіональної прокуратури, за фактом пожежі на заводі розпочато перевірку.

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Теми: Росіяпожежа
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