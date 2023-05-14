В российском Тольятти – масштабный пожар

В Тольятти Самарской области в России возник пожар в покрасочном цехе и распространился на площадь до 20 тыс. кв. метров.

Источник: МЧС России, русская служба ВВС со ссылкой на правительство Самарской области и прокуратуру

Детали: В ночь на 14 мая МЧС РФ сообщило, что площадь пожара в Тольятти достигла 20 тысяч кв.м.

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На площади 5 тыс. кв. м произошло обрушение кровли, к тушению пожара привлекли более 300 человек.

О погибших и пострадавших пока не сообщают, эвакуированы 15 человек.

В пресс-службе правительства Самарской области сообщили, что пожар произошел на предприятии "Феррони".

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Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, по факту пожара на заводе начата проверка.