РФ атакувала десять областей України ракетами, БПЛА та артилерією

Російські окупанти протягом 13-14 травня обстріляли 14 українських областей, використавши БПЛА, крилаті ракети, артилерії та міномети.

Джерело: зведення глав ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Тернопільщина: вчора ввечері внаслідок атаки росіян відбулося влучання у складські приміщення, що спричинило пожежу. Травмовано дві людини (опіки та осколкові поранення). Їм надається медична допомога в лікарнях області. На ранок під час повітряної тривоги в області було чутно вибухи. Внаслідок атаки зруйновано та пошкоджено дачні будинки, торгово-офісне приміщення та вантажні автомобілі. Потерпілих на місці події не виявлено. Інформація уточнюється.

Чернігівщина: за добу — 5 обстрілів із мінометів, артилерії, Новгород-Сіверський район. Також зафіксовано 2 удари дронів-камікадзе типу "Шахед" по Новгород-Сіверському району. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 65 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Білопільська та Краснопільська громади. У Хотінській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено лінію електропередач. Без постраждалих осіб. Зноб-Новгородська громада: обстрілом пошкоджено будівлю Центру надання адмінпослуг. Без людських втрат.

Запорізька: за добу на 18 населених пунктів Запорізької області припало 95 ударів ворожого озброєння: 86 артобстрілів, 2 авіаційні, 4 з РСЗВ, 3 атаки БПЛА. Під ударом — лінія фронту: Новоданилівка, Гуляйполе, Оріхів, Ольгівське, Магдалинівка, Полтавка, Мала Токмачка, Залізничне. Під час масованої атаки по прифронтовому Гуляйполю постраждав 64-річний чоловік. Його евакуйовано для лікування в обласний центр. В області зафіксовано 28 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів.

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Дніпропетровщина: вчора вдень ворог накрив вогнем важкої артилерії Нікополь. Постраждав 57-річний місцевий мешканець. Нині він у важкому стані госпіталізований до реанімації. У місті пошкоджені дві багатоповерхівки, п’ять приватних будинків, декілька господарчих споруд, гараж, мікроавтобус і дві лінії електропередач. Вночі росіяни обстріляли Покровську громаду Нікопольського району. Пошкоджені об'єкт інфраструктури та транспортне підприємство. Минулося без постраждалих.

Харківщина: вночі росіяни завдали ракетний удар, попередньо ЗРК С-300, по Новобаварському району Харкова. Пошкоджено залізничні колії, багатоквартирний 2-поверховий житловий будинок, гуртожиток. Без постраждалих. У смт Золочів Богодухівського району 2 ракети влучили в землю між житловими будинками. У будинках вибито вікна, знищено 2 гаражі. Люди не постраждали. Протягом доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти області. На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Бударки. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Козача Лопань, Стариця, Огірцеве, Хатнє, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне та Бударки.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, Новоселівського та східної околиці Стельмахівки. Окупанти завдали авіаційних ударів по районах населених пунктів Вільшана та Котлярівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Табаївка та Нікополь. Внаслідок обстрілів с. Хатнє Куп'янського району пошкоджено щонайменше 4 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Осколкове поранення отримала та була госпіталізована 43-річна жінка. Внаслідок обстрілу с. Огірцеве Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, 61-річний чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований.

Луганщина: усі намагання росіян піти уперед поблизу Новоселівського та у напрямку східних околиць Стельмахівки завершилися нічим. У районах Білогорівки та Кремінної вчора рашисти здійснювали артилерійські обстріли. По Білогорівці ворог завдав авіаудару. Обстріляні Стельмахівка, Макіївка та Білогорівка. За добу противник здійснив 108 обстрілів (456 снарядів). У так званій "ЛНР" уведено в дію "закон", що дозволяє органам окупаційної влади звернутися до суду із вимогою про визнання права муніципальної власності на безгосподарні будинки, споруди, приміщення, об'єкти незавершеного будівництва.

Донеччина: минулої доби рашисти обстріляли 12 населених пунктів: Курахове, с.Богоявленка, Торецьк, Костянтинівка, с.Времівка, Авдіївка, Дружківка, смт Північне, смт Нью-Йорк, смт Велика Новосілка, с.Вовченка, Бахмут. Пошкоджено 61 житловий будинок (з них 19 – багатоквартирних), лінія тепломережі, 2 ринки, службовий автомобіль, школа, кафе, 2 бокси ВнП (Авдіївка), будівля заводу "Конті", склад ДП "КДХЗ", аптека, 2 магазини, 5 цивільних автомобілів, музей, 2 електромережі, АЗС, 2 газопроводи, приміщення автовокзалу. На Донеччині за добу: 7 загиблих, 16 поранених.

Миколаївщина: вчора вдень внаслідок ворожого обстрілу м. Очаків Очаківської громади відбулося займання житлового будинку, яке оперативно ліквідували, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає. Також вчора ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина: за добу — 90 обстрілів (434 снаряди), з них по м. Херсон противник здійснив 2 обстріли (15 снарядів). Окупанти вкотре завдали удару по Бериславщині: авіаційного удару по місту Берислав, внаслідок чого в місті зникло електропостачання. Пошкоджень зазнала територія та будівлі Херсонгаз ВАТ Бериславська філія. Потерпілі відсутні. Також вчора рашисти обстріляли с.Червоний Маяк. В результаті обстрілу пошкоджено будівлю ліцею. В с.Золота Балка Новоолександрівської громади поранено людину, руйнацій зазнали 3 будинки, один із них — згорів. Всього через російську агресію шестеро людей дістали поранення.