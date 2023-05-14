РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Российские оккупанты в течение 13-14 мая обстреляли 14 украинских областей, использовав БПЛА, крылатые ракеты, артиллерии и минометы.

Источник: сводка глав ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

Тернопольщина: вчера вечером в результате атаки россиян произошло попадание в складские помещения, что привело к пожару. Травмированы два человека (ожоги и осколочные ранения). Им оказывается медицинская помощь в больницах области. На утро во время воздушной тревоги в области были слышны взрывы. В результате атаки разрушены и повреждены дачные дома, торгово-офисное помещение и грузовые автомобили. Пострадавших на месте происшествия не обнаружено. Информация уточняется.

Черниговщина: за сутки - 5 обстрелов из минометов, артиллерии, Новгород-Северский район. Также зафиксировано 2 удара дронов-камикадзе типа "Шахед" по Новгород-Северскому району. Без жертв и разрушений.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили 6 обстрелов приграничья. Зафиксировано 65 взрывов. Обстрелам подверглись Великописаревская, Эсманская, Белопольская и Краснопольская громады. В Хотинской громаде в результате минометного обстрела повреждена линия электропередач. Без пострадавших лиц. Зноб-Новгородская громада: обстрелом повреждено здание Центра предоставления админуслуг. Без человеческих потерь.

Запорожская: за сутки на 18 населенных пунктов Запорожской области пришлось 95 ударов вражеского вооружения: 86 артобстрелов, 2 авиационные, 4 из РСЗО, 3 атаки БПЛА. Под ударом - линия фронта: Новоданиловка, Гуляйполе, Орехов, Ольговское, Магдалиновка, Полтавка, Малая Токмачка, Железнодорожное. Во время массированной атаки по прифронтовому Гуляйполю пострадал 64-летний мужчина. Он эвакуирован для лечения в областной центр. В области зафиксировано 28 сообщений о разрушении гражданских объектов.

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Днепропетровщина: вчера днем враг накрыл огнем тяжелой артиллерии Никополь. Пострадал 57-летний местный житель. Сейчас он в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию. В городе повреждены две многоэтажки, пять частных домов, несколько хозяйственных построек, гараж, микроавтобус и две линии электропередач. Ночью россияне обстреляли Покровскую громаду Никопольского района. Повреждены объект инфраструктуры и транспортное предприятие. Прошло без пострадавших.

Харьковщина: ночью россияне нанесли ракетный удар, предварительно ЗРК С-300, по Новобаварскому району Харькова. Повреждены железнодорожные пути, многоквартирный 2-этажный жилой дом, общежитие. Без пострадавших. В пгт Золочев Богодуховского района 2 ракеты попали в землю между жилыми домами. В домах выбиты окна, уничтожены 2 гаража. Люди не пострадали. В течение суток враг обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты области. На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Бударки. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Казачья Лопань, Старица, Огирцево, Хатнее, Гатище, Плетеневка, Бочковое, Нестерно и Бударки.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки. Оккупанты нанесли авиационные удары по районам населенных пунктов Ольшана и Котляровка. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлинск, Двуречная, Табаевка и Никополь. В результате обстрелов с. Хатнее Купянского района повреждены по меньшей мере 4 частных жилых дома, произошел пожар. Осколочное ранение получила и была госпитализирована 43-летняя женщина. В результате обстрела с. Огирцево Чугуевского района поврежден жилой дом, 61-летний мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Луганщина: все попытки россиян пойти вперед вблизи Новоселовского и в направлении восточных окраин Стельмаховки завершились ничем. В районах Белогоровки и Кременной вчера рашисты осуществляли артиллерийские обстрелы. По Белогоровке враг нанес авиаудар. Обстреляны Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка. За сутки противник совершил 108 обстрелов (456 снарядов). В так называемой "ЛНР" введен в действие "закон", позволяющий органам оккупационной власти обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозные дома, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства.

Донецкая область: за прошедшие сутки рашисты обстреляли 12 населенных пунктов: Курахово, с.Богоявленка, Торецк, Константиновка, с.Времовка, Авдеевка, Дружковка, пгт Северное, пгт Нью-Йорк, пгт Великая Новоселка, с.Вовченка, Бахмут. Поврежден 61 жилой дом (из них 19 - многоквартирных), линия теплосети, 2 рынка, служебный автомобиль, школа, кафе, 2 бокса ВНП (Авдеевка), здание завода "Конти", склад ГП "КДХЗ", аптека, 2 магазина, 5 гражданских автомобилей, музей, 2 электросети, АЗС, 2 газопровода, помещение автовокзала. В Донецкой области за сутки: 7 погибших, 16 раненых.

Николаевщина: вчера днем в результате вражеского обстрела г. Очаков Очаковской громады произошло возгорание жилого дома, которое оперативно ликвидировали, поврежден объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет. Также вчера враг наносил удары из РСЗО по акватории Очаковской громады. Прошло без пострадавших.

Херсонщина: за сутки - 90 обстрелов (434 снаряда), из них по г. Херсон противник совершил 2 обстрела (15 снарядов). Оккупанты в очередной раз нанесли удар по Бериславщине: авиационный удар по городу Берислав, в результате чего в городе исчезло электроснабжение. Повреждения получила территория и здания Херсонгаз ОАО Бериславский филиал. Пострадавшие отсутствуют. Также вчера рашисты обстреляли с.Красный Маяк. В результате обстрела повреждено здание лицея. В с.Золотая Балка Новоалександровской громады ранен человек, разрушениям подверглись 3 дома, один из них - сгорел. Всего из-за российской агрессии шесть человек получили ранения.