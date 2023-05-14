Україна вперше за 7 років виграла "золото" на етапі Кубка світу в жіночій шаблі

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях стала переможцем етапу Кубка світу, що відбувся в грузинському Батумі.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Цей старт був також першим у кваліфікаційному періоді на Олімпіаду-2024.

У Батумі українки виступали у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової. Збірна України отримала №15 посіву, цей номер відповідав місцю команди у світовому рейтингу.

Уже в другому раунді (1/8 фіналу) Україна потрапила на перших сіяних та лідерок світового рейтингу, команду Франції. Українки змогли з мінімальною перевагою в один укол перемогти француженок, вирішальним став останній раунд Ольги Харлан – 8:5 і перемога 45:44.

На шляху до "золота" Україна здолала ще три команди з топ-8 світового рейтингу: Італію (№4), Азербайджан (№7) і США (№8).

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Таким чином, жіноча збірна України уперше з січня 2016 року виграла етап Кубка світу з фехтування на шаблях у команді. З того часу українки двічі виходили до фіналу – у листопаді 2016 року та травні 2019 року, двічі програвали італійкам.

Україна очолить кваліфікаційний відбір на Олімпіаду-2024 у жіночій команді на шаблях. А в світовому рейтингу підійметься на 11-е місце.