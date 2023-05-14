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Украина впервые за 7 лет выиграла "золото" на этапе Кубка мира в женской сабле

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 мая 2023, 17:04
Украина впервые за 7 лет выиграла золото на этапе Кубка мира в женской сабле
победа украинок над представительницами США в финале, скриншот видео: Национальная федерация фехтования Украины

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях стала победителем этапа Кубка мира, который состоялся в грузинском Батуми.

Источник: Суспільне спорт

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Детали: Этот старт был также первым в квалификационном периоде на Олимпиаду-2024.

В Батуми украинки выступали в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой. Сборная Украины получила №15 посева, этот номер соответствовал месту команды в мировом рейтинге.

Уже во втором раунде (1/8 финала) Украина попала на первых сеяных и лидеров мирового рейтинга, команду Франции. Украинки смогли с минимальным преимуществом в один укол победить француженок, решающим стал последний раунд Ольги Харлан - 8:5 и победа 45:44.

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На пути к "золоту" Украина одолела еще три команды из топ-8 мирового рейтинга: Италию (№4), Азербайджан (№7) и США (№8).

Таким образом, женская сборная Украины впервые с января 2016 года выиграла этап Кубка мира по фехтованию на саблях в команде. С тех пор украинки дважды выходили в финал - в ноябре 2016 года и мае 2019 года, дважды проигрывали итальянкам.

Украина возглавит квалификационный отбор на Олимпиаду-2024 в женской команде на саблях. А в мировом рейтинге поднимется на 11-е место.

Темы: спорт
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