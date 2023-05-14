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У Туреччині закрилися виборчі дільниці, починають підрахунок голосів

"Європейська правда"Неділя, 14 травня 2023, 17:23
У Туреччині закрилися виборчі дільниці, починають підрахунок голосів
голосування в Туреччині 14 травня, фото Bloomberg via Getty Images

У Туреччині завершилося голосування на парламентських і президентських виборах та починається підрахунок голосів.

Про це повідомляє агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Виборчі дільниці закрилися о 17-00, з цього моменту починають рахувати голоси. Медіа заборонено повідомляти про часткові результати до 21:00 за місцевим часом, який збігається з київським. Екзит-поли не проводять.

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Чинний президент Реджеп Таїп Ердоган віддав свій голос в одному з районів Стамбула, а після того вирушив до Анкари. 

Його ключовий опонент, спільний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу, та третій кандидат Сінан Оган голосували в Анкарі. 

Киличдароглу після голосування зазначив у коментарі ЗМІ, що "усім нам не вистачало демократії" та висловив сподівання, що "у цю країну прийде весна і весна завжди триватиме". 

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Якщо жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів, президентські перегони визначать переможця у другому турі 28 травня.

Останні соцопитування свідчили, що Киличдароглу випереджає Ердогана на п’ять процентних пунктів. 

Ердоган вже пообіцяв мирно передати владу, якщо програє.

Детально про вибори в Туреччині дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди". Також читайте у статті: Ердоган за крок до поразки: як може змінити Туреччину перемога опозиції.

Теми: Туреччинавибори
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