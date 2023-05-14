В Турции закрылись избирательные участки, начинают подсчет голосов

В Турции завершилось голосование на парламентских и президентских выборах и начинается подсчет голосов.

Об этом сообщает агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Избирательные участки закрылись в 17-00, с этого момента начинают считать голоса. Медиа запрещено сообщать о частичных результатах до 21:00 по местному времени, которое совпадает с киевским. Экзит-полы не проводятся.

Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган отдал свой голос в одном из районов Стамбула, а после того отправился в Анкару.

Его ключевой оппонент, совместный кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, и третий кандидат Синан Оган голосовали в Анкаре.

Кылычдароглу после голосования отметил в комментарии СМИ, что "всем нам не хватало демократии" и выразил надежду, что "в эту страну придет весна и весна всегда будет продолжаться".

Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, президентская гонка определит победителя во втором туре 28 мая.

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Последние соцопросы свидетельствовали, что Кылычдароглу опережает Эрдогана на пять процентных пунктов.

Эрдоган уже пообещал мирно передать власть, если проиграет.

Подробно о выборах в Турции смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды". Также читайте в статье: Эрдоган в шаге от поражения: как может изменить Турцию победа оппозиции.