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У Туреччині опублікували перші попередні результати виборів: лідирує Ердоган

"Європейська правда"Неділя, 14 травня 2023, 19:45
У Туреччині опублікували перші попередні результати виборів: лідирує Ердоган
Ердоган, фото Getty Images

За попередніми результати президентських виборів у Туреччині, у голосуванні лідирує чинний президент Реджеп Таїп Ердоган, але з підрахунком більшої кількості голосів картина може суттєво змінитися.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Перші цифри, оприлюднені приблизно за дві години після закриття дільниць, грунтувалися на лише 9,1% оброблених голосів.

Згідно з ними, Ердоган попереду із понад 59%, на другому місці – спільний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу із 34.7%. Втім, очікується, що далі цей відрив суттєво скоротиться.

На момент цієї публікації турецькі медіа наводили вже оновлені цифри: 53,3% у Ердогана та 40.6% у Киличдароглу. 

Незадовго перед цим Вища виборча комісія зняла заборону на публікацію попередніх результатів. 

За даними одного з останніх опитувань, Ердоган відстає у симпатіях виборців від Кемаля Киличдароглу на понад п'ять процентних пунктів.

ВІДЕО ДНЯ

Ердоган вже пообіцяв мирно передати владу, якщо програє.

Детально про вибори в Туреччині дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", або читайте у статті: Ердоган за крок до поразки: як може змінити Туреччину перемога опозиції.

Теми: ТуреччинаЕрдоганвибори
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