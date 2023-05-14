В Турции опубликовали первые предварительные результаты выборов: лидирует Эрдоган

По предварительным результатам президентских выборов в Турции, в голосовании лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, но с подсчетом большего количества голосов картина может существенно измениться.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Первые цифры, обнародованные примерно через два часа после закрытия участков, основывались на лишь 9,1% обработанных голосов.

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Согласно им, Эрдоган впереди с более 59%, на втором месте – общий кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу с 34.7%. Впрочем, ожидается, что дальше этот отрыв существенно сократится.

На момент этой публикации турецкие медиа приводили уже существенно изменившиеся цифры: 53,3% у Эрдогана и 40.6% у Кылычдароглу.

Незадолго перед этим Высшая избирательная комиссия сняла запрет на публикацию предварительных результатов. Изначально действовал запрет на публикацию до 21-00.

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По данным одного из последних соцопросов перед выборами, Эрдоган отстает в симпатиях избирателей от Кемаля Кылычдароглу более чем на пять процентных пунктов.

Эрдоган уже пообещал мирно передать власть, если проиграет.

Подробно о выборах в Турции смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды". Также читайте в статье: Эрдоган в шаге от поражения: как может изменить Турцию победа оппозиции.