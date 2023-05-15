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У Туреччині підрахували майже всі голоси: жоден з кандидатів не набирає 50%

"Європейська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 07:22
У Туреччині підрахували майже всі голоси: жоден з кандидатів не набирає 50%
Реджеп Ердоган і Кемаль Киличдароглу. Фото Getty Images

Станом на 7 ранку 15 травня у Туреччині обробили 98.55% голосів на виборах президента країни.

Дані Вищої виборчої ради отримує в онлайн-режимі агентство Anadolu, повідомляє "Європейська правда".

Наразі лідирує чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган з результатом 49.34%. Його основний опонент Кемаль Киличдароглу набирає 45.00%. За представника правого Альянсу предків Сінана Огана віддали голоси 5.23% виборців.

Явка на виборах склала 88.84%.

Якщо жоден з кандидатів не набере сьогодні 50% плюс один голос, то 28 травня відбудеться другий тур президентських виборів.

Нагадаємо, виборчі дільниці закрилися о 17 годині неділі, 14 травня, а о 18:30 зняли заборону на публікацію результатів обробки голосів – хоча спершу планувалося, що вона діятиме аж до 21:00.

За даними одного з останніх опитувань, Ердоган відстає у симпатіях виборців від Кемаля Киличдароглу на понад п'ять процентних пунктів.

ВІДЕО ДНЯ

Ердоган вже пообіцяв мирно передати владу, якщо програє.

Детально про вибори в Туреччині дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", або читайте у статті: Ердоган за крок до поразки: як може змінити Туреччину перемога опозиції.

Теми: ЕрдоганТуреччинавибори
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