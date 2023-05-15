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В Турции подсчитали почти все голоса: ни один из кандидатов не набирает 50%

"Европейская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 07:22
В Турции подсчитали почти все голоса: ни один из кандидатов не набирает 50%
Реджеп Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. Фото Getty Images

По состоянию на 7 утра 15 мая в Турции обработали 98.55% голосов на выборах президента страны.

Данные Высшего избирательного совета получает в онлайн-режиме агентство Anadolu, сообщает "Европейская правда".

Сейчас лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган с результатом 49.34%. Его основной оппонент Кемаль Кылычдароглу набирает 45.00%. За представителя правого Альянса предков Синана Огана отдали голоса 5.23% избирателей.

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Явка на выборах составила 88.84%.

Если ни один из кандидатов не наберет сегодня 50% плюс один голос, то 28 мая состоится второй тур президентских выборов.

Напомним, избирательные участки закрылись в 17 часов воскресенья, 14 мая, а в 18:30 сняли запрет на публикацию результатов обработки голосов – хотя сначала планировалось, что он будет действовать до 21:00.

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По данным одного из последних опросов, Эрдоган отстает в симпатиях избирателей от Кемаля Кылычдароглу более чем на пять процентных пунктов.

Эрдоган уже пообещал мирно передать власть, если проиграет.

Подробно о выборах в Турции смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды". Также читайте в статье: Эрдоган в шаге от поражения: как может изменить Турцию победа оппозиции.

Темы: ЭрдоганТурциявиборы
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