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Втрати Росії у війні сягнули понад 199 тисяч солдатів

Ірина БалачукПонеділок, 15 травня 2023, 08:23
Втрати Росії у війні сягнули понад 199 тисяч солдатів
Українські воїни б'ють ворога. Фото з Facevbook Генштабу ЗСУ

Лише за минулу добу оборонці України знищили 580 загарбників, 24 безпілотники, 21 артилерійську систему, 11 ББМ та 3 танки.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 199 460 (+580) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 759 (+3) од,
  • бойових броньованих машин − 7 336 (+11) од,
  • артилерійських систем − 3 137 (+21) од,
  • РСЗВ − 562 (+0) од,
  • засобів ППО − 316 (+2) од,
  • літаків − 308 (+0) од,
  • гелікоптерів − 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 720 (+24) од,
  • крилатих ракет − 973 (+3) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 034 (+16) од,
  • спеціальної техніки − 407 (+3) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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