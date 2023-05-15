Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Втрати Росії у війні сягнули понад 199 тисяч солдатів

Ірина БалачукПонеділок, 15 травня 2023, 08:23
Втрати Росії у війні сягнули понад 199 тисяч солдатів
Українські воїни б'ють ворога. Фото з Facevbook Генштабу ЗСУ

Лише за минулу добу оборонці України знищили 580 загарбників, 24 безпілотники, 21 артилерійську систему, 11 ББМ та 3 танки.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 199 460 (+580) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 759 (+3) од,
  • бойових броньованих машин − 7 336 (+11) од,
  • артилерійських систем − 3 137 (+21) од,
  • РСЗВ − 562 (+0) од,
  • засобів ППО − 316 (+2) од,
  • літаків − 308 (+0) од,
  • гелікоптерів − 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 720 (+24) од,
  • крилатих ракет − 973 (+3) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 034 (+16) од,
  • спеціальної техніки − 407 (+3) од.

Дані уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіявійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито

Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні

У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук

Нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю – Єврокомісія

Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ

відеоЗеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки

Усі новини...
Росія
РФ занепокоєна неспроможністю своєї ППО перехоплювати безпілотники – розвідка Британії
G7 планує посилити санкції проти Росії, зокрема щодо енергетики та експорту − ЗМІ
Кандидатка від проросійської партії Шор перемогла на виборах у Гагаузії – попередні дані ЦВК
Останні новини
00:57
Ігнат: Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну
00:27
Папа Римський відправить в Україну кардинала із "миротворчою місією"
23:53
У Дніпрі пролунали звуки вибухів, працювала ППО
23:21
Хвороба, яка може початися з родимки. Що таке меланома та як вона лікується
23:19
Нідерланди передумали продавати винищувачі F-16 компанії Draken International
22:33
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито
21:53
Росія запустила фейк про "зникнення Залужного" через пік напруги у Бахмуті – Маляр
21:25
Мелоні прокоментувала можливу участь Італії в "коаліції винищувачів"
21:13
Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні
20:50
У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук
Усі новини...
Реклама: