Втрати Росії у війні сягнули понад 199 тисяч солдатів
Понеділок, 15 травня 2023, 08:23
Лише за минулу добу оборонці України знищили 580 загарбників, 24 безпілотники, 21 артилерійську систему, 11 ББМ та 3 танки.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 199 460 (+580) осіб ліквідовано,
- танків − 3 759 (+3) од,
- бойових броньованих машин − 7 336 (+11) од,
- артилерійських систем − 3 137 (+21) од,
- РСЗВ − 562 (+0) од,
- засобів ППО − 316 (+2) од,
- літаків − 308 (+0) од,
- гелікоптерів − 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 720 (+24) од,
- крилатих ракет − 973 (+3) од,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 034 (+16) од,
- спеціальної техніки − 407 (+3) од.
Дані уточнюються.
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