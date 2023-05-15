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Франція підписала декларацію з підтримкою руху України до членства в НАТО

Понеділок, 15 травня 2023, 09:12
Франція підписала декларацію з підтримкою руху України до членства в НАТО
Фото pixabay.com

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон ухвалили спільну декларацію, у якій, серед іншого, Париж висловлює підтримку руху України до членства в НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з декларацією, "у межах НАТО Франція продовжує зосереджуватися на безпосередній підтримці України".

Водночас "Франція повністю підтримує Комісію Україна – НАТО як платформу для подальшого посилення та розширення поточної співпраці, щоб допомогти Україні пройти шлях до євроатлантичної сім’ї відповідно до Бухарестської декларації".

Як відомо, згадана декларація визначає шлях України до повноцінного членства – але через етап Плану дій щодо членства, що тепер не задовольняє Київ. Окремим пунктом декларація відзначає, що "Україна та Франція з нетерпінням очікують на розв’язання цих питань на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року".

Заступник глави ОП Ігор Жовква прокоментував документ, зазначивши, що схвалення декларації "з подібним формулюванням щодо НАТО раніше було просто неможливим".

"Спільна декларація дозволила посилити ще одним вагомим голосом підтримку України на євроатлантичному напрямку", – зауважив Жовква. 

ВІДЕО ДНЯ

В рамках турне до європейських столиць цими вихідними президент Володимир Зеленський ухвалив декларації з аналогічним формулюванням з лідерами Італії та Німеччини

Теми: ФранціяУкраїнаНАТО
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