Франция подписала декларацию с поддержкой движения Украины к членству в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон приняли совместную декларацию, в которой, среди прочего, Париж выражает поддержку движению Украины к членству в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно декларации, "в рамках НАТО Франция продолжает сосредотачиваться на непосредственной поддержке Украины".

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В то же время "Франция полностью поддерживает Комиссию Украина – НАТО как платформу для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества, чтобы помочь Украине пройти путь к евроатлантической семье в соответствии с Бухарестской декларацией".

Как известно, упомянутая декларация определяет путь Украины к полноценному членству – но через этап Плана действий по членству, что теперь не удовлетворяет Киев. Отдельным пунктом декларация отмечает, что "Украина и Франция с нетерпением ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года".

Заместитель главы ОП Игорь Жовква прокомментировал документ, отметив, что принятие декларации "с подобной формулировкой относительно НАТО ранее было просто невозможным".

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"Совместная декларация позволила усилить еще одним весомым голосом поддержку Украины на евроатлантическом направлении", – отметил Жовква.

В рамках турне в европейские столицы в эти выходные президент Владимир Зеленский принял декларации с аналогичной формулировкой с лидерами Италии и Германии.