Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Франция подписала декларацию с поддержкой движения Украины к членству в НАТО

Понедельник, 15 мая 2023, 09:12
Франция подписала декларацию с поддержкой движения Украины к членству в НАТО
Фото pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон приняли совместную декларацию, в которой, среди прочего, Париж выражает поддержку движению Украины к членству в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно декларации, "в рамках НАТО Франция продолжает сосредотачиваться на непосредственной поддержке Украины".

Реклама:

В то же время "Франция полностью поддерживает Комиссию Украина – НАТО как платформу для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества, чтобы помочь Украине пройти путь к евроатлантической семье в соответствии с Бухарестской декларацией".

Как известно, упомянутая декларация определяет путь Украины к полноценному членству – но через этап Плана действий по членству, что теперь не удовлетворяет Киев. Отдельным пунктом декларация отмечает, что "Украина и Франция с нетерпением ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года".

Заместитель главы ОП Игорь Жовква прокомментировал документ, отметив, что принятие декларации "с подобной формулировкой относительно НАТО ранее было просто невозможным".

ВИДЕО ДНЯ

"Совместная декларация позволила усилить еще одним весомым голосом поддержку Украины на евроатлантическом направлении", – отметил Жовква. 

В рамках турне в европейские столицы в эти выходные президент Владимир Зеленский принял декларации с аналогичной формулировкой с лидерами Италии и Германии.

Темы: ФранцияУкраинаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Франция
Президент Косово раскритиковала Макрона за угрозы пересмотреть безвиз
Во Франции запретили в школах мусульманские платья-абая, закрывающие все тело
Париж первым из европейских столиц запретит прокат электросамокатов
Последние новости
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
Все новости...
Реклама: