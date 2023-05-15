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Франция подписала декларацию с поддержкой движения Украины к членству в НАТО

Понедельник, 15 мая 2023, 09:12
Франция подписала декларацию с поддержкой движения Украины к членству в НАТО
Фото pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон приняли совместную декларацию, в которой, среди прочего, Париж выражает поддержку движению Украины к членству в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно декларации, "в рамках НАТО Франция продолжает сосредотачиваться на непосредственной поддержке Украины".

В то же время "Франция полностью поддерживает Комиссию Украина – НАТО как платформу для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества, чтобы помочь Украине пройти путь к евроатлантической семье в соответствии с Бухарестской декларацией".

Как известно, упомянутая декларация определяет путь Украины к полноценному членству – но через этап Плана действий по членству, что теперь не удовлетворяет Киев. Отдельным пунктом декларация отмечает, что "Украина и Франция с нетерпением ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года".

Заместитель главы ОП Игорь Жовква прокомментировал документ, отметив, что принятие декларации "с подобной формулировкой относительно НАТО ранее было просто невозможным".

"Совместная декларация позволила усилить еще одним весомым голосом поддержку Украины на евроатлантическом направлении", – отметил Жовква. 

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В рамках турне в европейские столицы в эти выходные президент Владимир Зеленский принял декларации с аналогичной формулировкой с лидерами Италии и Германии.

Темы: ФранцияУкраинаНАТО
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