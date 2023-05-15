Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

84% українців вважають, що факти корупції треба оприлюднювати – опитування

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 15 травня 2023, 11:48
84% українців вважають, що факти корупції треба оприлюднювати – опитування
ФОТО НБУ

84% українців вважають, що варто оприлюднювати факти про корупцію, бо країна ризикує втратити перемогу у війні, єдність та підтримку партнерів.

Джерело: опитування Центру Разумкова на замовлення Дзеркала тижня

Деталі: Згідно з результатами опитування, 84% українців переконані, що факти про корупцію треба оприлюднювати, бо "через корупцію ми втратимо і єдність, і підтримку партнерів, і, врешті, перемогу". 7% обрали вважають, що оприлюднювати їх не варто, оскільки "це не на часі, доки йде війна, це руйнуватиме єдність зусиль і зменшить шанси на перемогу". 8,7% обрали варіант "Важко відповісти".

Реклама:
 

Також українців попросили оцінити, виходячи із особистого досвіду, як змінилася порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення кількість чи розмір хабарів. Згідно з результатами, на 20,7% збільшилися хабарі співробітникам військкоматів, на 16% зросли хабарі лікарям, на 14% – місцевим чиновникам, на 13% – митникам.

Як припускає видання, хабарі лікарям могли зрости через "військкоматні" питання, чиновникам – за вирішення проблем внутрішньо переміщених, митникам – за "підтримку" бізнесу.

Дослівно ZN.ua: "Та що показово, відсоток тих, хто взагалі стикається із фактами корупції у буденності, не такий уже й значний, якщо мова не про лікарів (лише 39% вказали на відсутність "корупційного" досвіду). Звісно, ми ще дуже далекі від бажаного, але за іншими складовими показник "відсутності корупційного досвіду" приємно високий –  у середньому троє з п’яти українців у повсякденному житті хабарництва не бачать". 

ВІДЕО ДНЯ
 

Більше деталей: За інформацією видання, згідно із результатами соціологічних опитувань, які регулярно проводить для себе Банкова, президент Володимир Зеленський вже не очолює списку тих, кому суспільство довіряє найбільше. "Дзеркало тижня підкреслює, що "вже є ті, хто його обійшов".

На питання "Чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі?", понад 46% обрали варіант "Здатна подолати протягом найближчих кількох років", а 37% – варіант "Здатна подолати у більш віддаленій перспективі". Лише 7% опитаних не вірять у спроможність країни зробити це.

Опитування проводилося з 28 квітня по 3 травня 2023 року методом face-to-face у 22 областях України та  Києві. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Теми: опитуваннякорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
опитування
Кожен п'ятий в Україні вважає себе націоналістом – опитування
За пів року зросла частка українців, які орієнтуються на тривалу війну
Переважна більшість українців вірять у хороше майбутнє України
Останні новини
22:20
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: