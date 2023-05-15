Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

84% українців вважають, що факти корупції треба оприлюднювати – опитування

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 15 травня 2023, 11:48
84% українців вважають, що факти корупції треба оприлюднювати – опитування
ФОТО НБУ

84% українців вважають, що варто оприлюднювати факти про корупцію, бо країна ризикує втратити перемогу у війні, єдність та підтримку партнерів.

Джерело: опитування Центру Разумкова на замовлення Дзеркала тижня

Деталі: Згідно з результатами опитування, 84% українців переконані, що факти про корупцію треба оприлюднювати, бо "через корупцію ми втратимо і єдність, і підтримку партнерів, і, врешті, перемогу". 7% обрали вважають, що оприлюднювати їх не варто, оскільки "це не на часі, доки йде війна, це руйнуватиме єдність зусиль і зменшить шанси на перемогу". 8,7% обрали варіант "Важко відповісти".

 

Також українців попросили оцінити, виходячи із особистого досвіду, як змінилася порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення кількість чи розмір хабарів. Згідно з результатами, на 20,7% збільшилися хабарі співробітникам військкоматів, на 16% зросли хабарі лікарям, на 14% – місцевим чиновникам, на 13% – митникам.

Як припускає видання, хабарі лікарям могли зрости через "військкоматні" питання, чиновникам – за вирішення проблем внутрішньо переміщених, митникам – за "підтримку" бізнесу.

Дослівно ZN.ua: "Та що показово, відсоток тих, хто взагалі стикається із фактами корупції у буденності, не такий уже й значний, якщо мова не про лікарів (лише 39% вказали на відсутність "корупційного" досвіду). Звісно, ми ще дуже далекі від бажаного, але за іншими складовими показник "відсутності корупційного досвіду" приємно високий –  у середньому троє з п’яти українців у повсякденному житті хабарництва не бачать". 

 

Більше деталей: За інформацією видання, згідно із результатами соціологічних опитувань, які регулярно проводить для себе Банкова, президент Володимир Зеленський вже не очолює списку тих, кому суспільство довіряє найбільше. "Дзеркало тижня підкреслює, що "вже є ті, хто його обійшов".

ВІДЕО ДНЯ

На питання "Чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі?", понад 46% обрали варіант "Здатна подолати протягом найближчих кількох років", а 37% – варіант "Здатна подолати у більш віддаленій перспективі". Лише 7% опитаних не вірять у спроможність країни зробити це.

Опитування проводилося з 28 квітня по 3 травня 2023 року методом face-to-face у 22 областях України та  Києві. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Теми: опитуваннякорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито

Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні

У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук

Нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю – Єврокомісія

Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ

відеоЗеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки

Усі новини...
опитування
53% українців вважають корупціонерів у владі найстрашнішим внутрішнім ворогом
Ідею Папи припинити війну за будь-яку ціну підтримує лише 9% українців – опитування
Більшість німців – за переговори Києва й Москви та проти членства України в НАТО
Останні новини
00:57
Ігнат: Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну
00:27
Папа Римський відправить в Україну кардинала із "миротворчою місією"
23:53
У Дніпрі пролунали звуки вибухів, працювала ППО
23:21
Хвороба, яка може початися з родимки. Що таке меланома та як вона лікується
23:19
Нідерланди передумали продавати винищувачі F-16 компанії Draken International
22:33
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито
21:53
Росія запустила фейк про "зникнення Залужного" через пік напруги у Бахмуті – Маляр
21:25
Мелоні прокоментувала можливу участь Італії в "коаліції винищувачів"
21:13
Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні
20:50
У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук
Усі новини...
Реклама: