84% українців вважають, що факти корупції треба оприлюднювати – опитування

84% українців вважають, що варто оприлюднювати факти про корупцію, бо країна ризикує втратити перемогу у війні, єдність та підтримку партнерів.

Джерело: опитування Центру Разумкова на замовлення Дзеркала тижня

Деталі: Згідно з результатами опитування, 84% українців переконані, що факти про корупцію треба оприлюднювати, бо "через корупцію ми втратимо і єдність, і підтримку партнерів, і, врешті, перемогу". 7% обрали вважають, що оприлюднювати їх не варто, оскільки "це не на часі, доки йде війна, це руйнуватиме єдність зусиль і зменшить шанси на перемогу". 8,7% обрали варіант "Важко відповісти".

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Також українців попросили оцінити, виходячи із особистого досвіду, як змінилася порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення кількість чи розмір хабарів. Згідно з результатами, на 20,7% збільшилися хабарі співробітникам військкоматів, на 16% зросли хабарі лікарям, на 14% – місцевим чиновникам, на 13% – митникам.

Як припускає видання, хабарі лікарям могли зрости через "військкоматні" питання, чиновникам – за вирішення проблем внутрішньо переміщених, митникам – за "підтримку" бізнесу.

Дослівно ZN.ua: "Та що показово, відсоток тих, хто взагалі стикається із фактами корупції у буденності, не такий уже й значний, якщо мова не про лікарів (лише 39% вказали на відсутність "корупційного" досвіду). Звісно, ми ще дуже далекі від бажаного, але за іншими складовими показник "відсутності корупційного досвіду" приємно високий – у середньому троє з п’яти українців у повсякденному житті хабарництва не бачать".

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Більше деталей: За інформацією видання, згідно із результатами соціологічних опитувань, які регулярно проводить для себе Банкова, президент Володимир Зеленський вже не очолює списку тих, кому суспільство довіряє найбільше. "Дзеркало тижня підкреслює, що "вже є ті, хто його обійшов".

На питання "Чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі?", понад 46% обрали варіант "Здатна подолати протягом найближчих кількох років", а 37% – варіант "Здатна подолати у більш віддаленій перспективі". Лише 7% опитаних не вірять у спроможність країни зробити це.

Опитування проводилося з 28 квітня по 3 травня 2023 року методом face-to-face у 22 областях України та Києві. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.