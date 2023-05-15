84% украинцев считают, что факты коррупции надо обнародовать – опрос

84% украинцев считают, что стоит обнародовать факты о коррупции, потому что страна рискует потерять победу в войне, единство и поддержку партнеров.

Источник: опрос Центра Разумкова по заказу Зеркала недели

Детали: Согласно результатам опроса, 84% украинцев убеждены, что факты о коррупции обнародовать, потому что "из-за коррупции мы потеряем и единство, и поддержку партнеров, и, наконец, победу".

7% выбрали считают, что обнародовать их не стоит, поскольку "это не ко времени, пока идет война, это будет разрушать единство усилий и уменьшит шансы на победу".

8,7% выбрали вариант "Затрудняюсь ответить".

Также украинцев попросили оценить, исходя из личного опыта, как изменилось по сравнению с довоенным периодом количество или размер взяток. Согласно результатам, на 20,7% увеличились взятки сотрудникам военкоматов, на 16% выросли взятки врачам, на 14% – местным чиновникам, на 13% - таможенникам.

Как предполагает издание, взятки врачам могли вырасти из-за "военкоматских" вопросов, чиновникам – за решение проблем внутренне перемещенных, таможенникам – за "поддержку" бизнеса.

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Дословно ZN.ua: "Но что показательно, процент тех, кто вообще сталкивается с фактами коррупции в обыденности, не такой уж и значительный, если речь не о врачах (только 39% указали на отсутствие "коррупционного" опыта). Конечно, мы еще очень далеки от желаемого, но по другим составляющим показатель "отсутствия коррупционного опыта" приятно высокий - в среднем трое из пяти украинцев в повседневной жизни взяточничества не видят".

Больше деталей: По информации издания, согласно результатам социологических опросов, которые регулярно проводит для себя Банковая, президент Владимир Зеленский уже не возглавляет список тех, кому общество доверяет больше всего. "Зеркало недели подчеркивает, что "уже есть те, кто его обошел".

На вопрос "Способна ли Украина преодолеть существующие проблемы и трудности?", более 46% выбрали вариант "Способна преодолеть в течение ближайших нескольких лет", а 37% - вариант "Способна преодолеть в более отдаленной перспективе". Только 7% опрошенных не верят в способность страны сделать это.

Опрос проводился с 28 апреля по 3 мая 2023 года методом face-to-face в 22 областях Украины и Киеве. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.