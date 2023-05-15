Президент Польщі поговорить зі Столтенбергом про російську ракету біля Бидгоща

Президент Польщі Анджей Дуда у понеділок поговорить з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про ракету, яка впала під Бидгощем.

Про це заявив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марчин Пшидач, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

"Сьогодні президент поговорить з генеральним секретарем НАТО, ми також перебуваємо в контакті з нашими американськими союзниками, будемо говорити про цю ситуацію", – сказав Пшидач, маючи на увазі ситуацію навколо російської ракети Х-55, знайденої під Бидгощем.

Що саме Дуда обговорюватиме зі Столтенбергом, поки що невідомо. Також поки що незрозуміло, що відомо про інцидент союзникам по НАТО. Начальник Генштабу Війська Польського генерал Раймунд Анджейчак нещодавно визнав, що на останній зустрічі начальників штабів 31 країни НАТО тема російської ракети не обговорювалася.

Пшидач каже, що подальші висновки з цього питання, як очікується, призведуть до формулювання "відповідної дипломатичної відповіді на східному напрямку". Перед цим, однак, необхідно точно встановити, звідки прилетіла ракета і чому вона потрапила на територію держави, яка не бере участі в жодних військових діях, пояснив він.

27 квітня Міністерство оборони повідомило, що в Замості, приблизно за 15 км від Бидгоща, були знайдені залишки невстановленого військового об'єкта. Було підкреслено, що ситуація не загрожує безпеці мешканців. Окружна прокуратура в Гданську розпочала розслідування у цій справі.

Днем пізніше оперативний командувач генерал-лейтенант Томаш Пьотровський оголосив, що у справі ведеться "інтенсивне розслідування". Як він зазначив, метою є встановлення того, як ракета могла туди потрапити, а також її походження. Генерал Пьотровський також згадав події середини грудня минулого року, коли росіяни здійснили одну з своїх масованих повітряних атак на Україну, і вказав на спроби психологічної дії з боку Росії.

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Раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що йому у грудні не доповіли про потрапляння у повітряний простір країни ракети, уламки якої нещодавно знайшли на півночі Польщі – хоча військові відстежували її і намагалися шукати.

Перед цим ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що за першими висновками Технічного інституту Повітряних сил Польщі знайдені під Бидгощем уламки – від російської Х-55.

Детальніше про цей інцидент читайте у статті Польща пропустила ракетний удар: як російська Х-55 біля "столиці НАТО" підірвала політику країни