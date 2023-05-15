Президент Польши поговорит со Столтенбергом о российской ракете возле Быдгоща

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник поговорит с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о ракете, которая упала под Быдгощем.

Об этом заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Марчин Пшидач, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

"Сегодня президент поговорит с генеральным секретарем НАТО, мы также находимся в контакте с нашими американскими союзниками, будем говорить об этой ситуации", – сказал Пшидач, имея в виду ситуацию вокруг российской ракеты Х-55, найденной под Быдгощем.

Что именно Дуда будет обсуждать со Столтенбергом, пока неизвестно. Также пока непонятно, что известно об инциденте союзникам по НАТО. Начальник Генштаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак недавно признал, что на последней встрече начальников штабов 31 страны НАТО тема российской ракеты не обсуждалась.

Пшидач говорит, что дальнейшие выводы по этому вопросу, как ожидается, приведут к формулировке "соответствующего дипломатического ответа на восточном направлении". Перед этим, однако, необходимо точно установить, откуда прилетела ракета и почему она попала на территорию государства, которое не участвует ни в каких военных действиях, пояснил он.

27 апреля Министерство обороны сообщило, что в Замостье, примерно в 15 км от Быдгоща, были найдены остатки неустановленного военного объекта. Было подчеркнуто, что ситуация не угрожает безопасности жителей. Окружная прокуратура в Гданьске начала расследование по этому делу.

Днем позже оперативный командующий генерал-лейтенант Томаш Петровский объявил, что по делу ведется "интенсивное расследование". Как он отметил, целью является установление того, как ракета могла туда попасть, а также ее происхождения. Генерал Петровский также вспомнил события середины декабря прошлого года, когда россияне совершили одну из своих массированных воздушных атак на Украину, и указал на попытки психологического воздействия со стороны России.

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Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ему в декабре не доложили о попадании в воздушное пространство страны ракеты, обломки которой недавно нашли на севере Польши – хотя военные отслеживали ее и пытались искать.

Перед этим СМИ со ссылкой на источники сообщили, что по первым выводам Технического института Воздушных сил Польши найденные под Быдгощем обломки – от российской Х-55.

Подробнее об этом инциденте читайте в статье Польша пропустила ракетный удар: как российская Х-55 возле "столицы НАТО" подорвала политику страны.