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Сунак і Зеленський обговорили "коаліцію винищувачів": "Потрібно ще трохи попрацювати"

"Європейська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 14:50
Сунак і Зеленський обговорили коаліцію винищувачів: Потрібно ще трохи попрацювати
Володимир Зеленський, Ріші Сунак, фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський обговорили на зустрічі у понеділок у резиденції Чекерс формування так званої "коаліції винищувачів".

Деталі переговорів лідери розповіли ЗМІ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian та Sky News.

Зеленський повідомив, що обговорив з Сунаком перспективу надання Києву винищувачів західного зразка. Український президент заявив, що вони разом хочуть створити "коаліцію винищувачів".

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"Я бачу, що найближчим часом ви почуєте деякі, я думаю, дуже важливі рішення, але ми повинні ще трохи попрацювати над цим", – сказав Зеленський.

Сунак зазначив, що Британія буде готова допомогти навчити українських пілотів користуватися західними винищувачами "відносно скоро". Але, за його словами, саме постачання винищувачів є "непростим завданням".

"Ми будемо ключовою частиною коаліції країн, які надають підтримку Володимиру і Україні. Як ми з Володимиром обговорювали, нарощування потенціалу винищувальної авіації – це не просте завдання", – зазначив Сунак.

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"Це не лише надання літаків, це також підготовка пілотів і вся логістика, яка йде поряд з цим, і Велика Британія може відігравати велику роль у цьому", – додав глава британського уряду.

За його словами, одна з речей, яку Лондон почне робити вже відносно скоро – це готувати українських пілотів. "Це те, що ми обговорювали сьогодні, і ми готові реалізувати ці плани у відносно короткі терміни", – зауважив Сунак.

Зеленський відвідує Британію після візитів до Рима, Берліна, Парижа цими вихідними. 

У день візиту Зеленського Лондон анонсував, що влітку розпочне навчання українських пілотів і вже зараз працює з іншими країнами над можливим наданням винищувачів F-16 Україні. 

 У Берліні президент України заявив, що вірить в успіх домовленості про "коаліцію винищувачів" на тлі своїх візитів до європейських столиць.

Теми: СунакЗеленськийВелика БританіяУкраїна
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