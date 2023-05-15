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Сунак и Зеленский обсудили "коалицию истребителей": "Нужно еще немного поработать"

"Европейская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 14:50
Сунак и Зеленский обсудили коалицию истребителей: Нужно еще немного поработать
Владимир Зеленский, Риши Сунак, фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский обсудили на встрече в понедельник в резиденции Чекерс формирование так называемой "коалиции истребителей".

Детали переговоров лидеры рассказали СМИ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian и Sky News.

Зеленский сообщил, что обсудил с Сунаком перспективу предоставления Киеву истребителей западного образца. Украинский президент заявил, что они вместе хотят создать "коалицию истребителей".

"Я вижу, что в ближайшее время вы услышите некоторые, я думаю, очень важные решения, но мы должны еще немного поработать над этим", – сказал Зеленский.

Сунак отметил, что Британия будет готова помочь научить украинских пилотов пользоваться западными истребителями "относительно скоро". Но, по его словам, именно поставки истребителей являются "непростой задачей".

"Мы будем ключевой частью коалиции стран, которые оказывают поддержку Владимиру и Украине. Как мы с Владимиром обсуждали, наращивание потенциала истребительной авиации – это не простая задача", – отметил Сунак.

"Это не только предоставление самолетов, это также подготовка пилотов и вся логистика, которая идет рядом с этим, и Великобритания может играть большую роль в этом", – добавил глава британского правительства.

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По его словам, одна из вещей, которую Лондон начнет делать уже относительно скоро – это готовить украинских пилотов. "Это то, что мы обсуждали сегодня, и мы готовы реализовать эти планы в относительно короткие сроки", – отметил Сунак.

Зеленский посещает Британию после визитов в Рим, Берлин и Париж в эти выходные.

В день визита Зеленского британское правительство сообщило, что пришлет Украине сотни новых ударных беспилотников с дальностью полета более 200 км, а также ракеты к системам ПВО.

Также Лондон анонсировал, что летом начнет обучение украинских пилотов и уже сейчас работает с другими странами над возможным предоставлением истребителей F-16 Украине.

Темы: СунакЗеленскийВеликобританияУкраина
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