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Тіктокер "злив" у соцмережу відео руху військової колони ЗСУ: загрожує тюрма

Валентина РоманенкоПонеділок, 15 травня 2023, 15:22
Тіктокер злив у соцмережу відео руху військової колони ЗСУ: загрожує тюрма
фото СБУ

Правоохоронці викрили жителя Кіровоградщини, який зняв та "злив" у соцмережу відео руху військової техніки ЗСУ на Черкащині: йому загрожує тюремне ув'язнення.

Джерело: пресслужби СБУ ти Черкаської обласної прокуратури

Деталі: За даними слідства, 30-річний житель Олександрійського району Кіровоградщини в січні 2023 року, перебуваючи в Черкаській області, на власний мобільний телефон робив фото- та відеозйомку руху колони військової техніки Збройних сил України.

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Того ж дня відзнятий відеоматеріал з власним коментарем чоловік виклав на особистій сторінці соцмережі "Тікток", таким чином поширивши необмеженому колу осіб інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості.

Опубліковане підозрюваним відео переглянули понад 500 тисяч користувачів мережі "Тікток". Крім того, цей відеоматеріал почали поширювати російські групи в Інтернет-месенджері "Telegram" та соцмережі "Instagram".

 

Свої злочинні дії чоловік пояснив бажанням "наростити" аудиторію.

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У спецслужбі зазначають, що під час обшуку отримали докази протиправної діяльності чоловіка.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру в поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, повідомляють у прокуратурі.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Служба безпеки України вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали із зазначенням місць дислокації та переміщення Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів.

Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі "Інтернет" розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.

Теми: війнаСБУЧеркаська область
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