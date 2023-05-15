Тиктокер "слил" в соцсеть видео движения военной колонны ВСУ: грозит тюрьма

Правоохранители разоблачили жителя Кировоградщины, который снял и "слил" в соцсеть видео движения военной техники ВСУ в Черкасской области: ему грозит тюремное заключение.

Источник: пресс-служба СБУ и Черкасской областной прокуратуры

Детали: По данным следствия, 30-летний житель Александрийского района Кировоградщины в январе 2023 года, находясь в Черкасской области, на собственный мобильный телефон делал фото- и видеосъемку движения колонны военной техники Вооруженных сил Украины.

В тот же день отснятый видеоматериал с собственным комментарием мужчина выложил на личной странице соцсети "Тикток", таким образом распространив неограниченному кругу лиц информацию о перемещении подразделений ВСУ с возможностью их идентификации на местности.

Опубликованное подозреваемым видео просмотрели более 500 тысяч пользователей сети "Тикток". Кроме того, этот видеоматериал начали распространять российские группы в Интернет-мессенджере "Telegram" и соцсети "Instagram".

Свои преступные действия мужчина объяснил желанием "нарастить" аудиторию.

В спецслужбе отмечают, что во время обыска получили доказательства противоправной деятельности мужчины.

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На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщают в прокуратуре.

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает запрет снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы с указанием мест дислокации и перемещения Сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов.

Публикация таких фото- и видеоматериалов в сети "Интернет" расценивается как корректировка вражеского огня и является преступлением, которое наказывается в соответствии с законом.