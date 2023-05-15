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Біля Києва спалахнула пожежа: горить лісова підстилка

Ірина Балачук, Альона Мазуренко Понеділок, 15 травня 2023, 15:40
Біля Києва спалахнула пожежа: горить лісова підстилка
скриншот

У Вишгородському районі Київщини здійнялася сильна пожежа – горить лісова підстилка, на місце виїхали пожежники.

Джерело: речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді", "Суспільне", ДСНС

Пряма мова Рубан: "У нас є інформація про загоряння лісової підстилки у Вишгородському районі. Наші рятувальники виїхали на місце. Зараз проводиться розвідка спільно з представниками лісового господарства". 

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Деталі: У ДСНС "Суспільному" повідомили, що під Києвом горить закрита територія поблизу полігону Нацгвардії.

Впродовж доби на Київщині виникло 27 пожеж, 11 з них — це загоряння в природних екосистемах.

Фахівці ДСНС за допомогою квадрокоптерів провели обліт місць залягань торфовищ.

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На визначених територіях, де мали місце часті пожежі, після отримання спеціального дозволу здійснюється аеророзвідка, виявляються місця горіння, спалювання сухої рослинності й виявлення потенційних порушників — паліїв.

Доповнено від 17:40: У ДСНС повідомили, що о 14:20 надійшло повідомлення про загорання лісової підстилки на території Клавдіївського лісництва, неподалік с. Нові Петрівці.

На місце направлено особовий склад 37-39 пожежно-рятувальних частин Вишгорода, Димера та Нових Петрівців.

Рятувальники встановили, що виникло загорання лісової підстилки на площі 15 га. На гасіння пожежі залучено 25 чоловік та 7 одиниць техніки, з них: від ДСНС 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки, від ЗСУ 5 чоловік та 1 одиниці техніки та від лісництва 5 осіб та 2 одиниці техніки.

Для оцінки ситуації використовується квадрокоптер. Триває локалізація пожежі.

Теми: пожежаКиїв
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