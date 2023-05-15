Біля Києва спалахнула пожежа: горить лісова підстилка

У Вишгородському районі Київщини здійнялася сильна пожежа – горить лісова підстилка, на місце виїхали пожежники.

Джерело: речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді", "Суспільне", ДСНС

Пряма мова Рубан: "У нас є інформація про загоряння лісової підстилки у Вишгородському районі. Наші рятувальники виїхали на місце. Зараз проводиться розвідка спільно з представниками лісового господарства".

Деталі: У ДСНС "Суспільному" повідомили, що під Києвом горить закрита територія поблизу полігону Нацгвардії.

Впродовж доби на Київщині виникло 27 пожеж, 11 з них — це загоряння в природних екосистемах.

Фахівці ДСНС за допомогою квадрокоптерів провели обліт місць залягань торфовищ.

На визначених територіях, де мали місце часті пожежі, після отримання спеціального дозволу здійснюється аеророзвідка, виявляються місця горіння, спалювання сухої рослинності й виявлення потенційних порушників — паліїв.

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Доповнено від 17:40: У ДСНС повідомили, що о 14:20 надійшло повідомлення про загорання лісової підстилки на території Клавдіївського лісництва, неподалік с. Нові Петрівці.

На місце направлено особовий склад 37-39 пожежно-рятувальних частин Вишгорода, Димера та Нових Петрівців.

Рятувальники встановили, що виникло загорання лісової підстилки на площі 15 га. На гасіння пожежі залучено 25 чоловік та 7 одиниць техніки, з них: від ДСНС 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки, від ЗСУ 5 чоловік та 1 одиниці техніки та від лісництва 5 осіб та 2 одиниці техніки.

Для оцінки ситуації використовується квадрокоптер. Триває локалізація пожежі.