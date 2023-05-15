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Возле Киева вспыхнул пожар: горит лесная подстилка

Ирина Балачук, Алена МазуренкоПонедельник, 15 мая 2023, 15:40
Возле Киева вспыхнул пожар: горит лесная подстилка
скриншот

В Вышгородском районе Киевской области поднялся сильный пожар - горит лесная подстилка, на место выехали пожарные.

Источник: пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии "Украинской правде", ГСЧС, "Суспільне"

Прямая речь Рубан: "У нас есть информация о возгорании лесной подстилки в Вышгородском районе. Наши спасатели выехали на место. Сейчас проводится разведка совместно с представителями лесного хозяйства".

Детали: В ГСЧС "Суспільному" сообщили, что под Киевом горит закрытая территория вблизи полигона Нацгвардии.

В течение суток на Киевщине возникло 27 пожаров, 11 из них - это возгорания в природных экосистемах.

Специалисты ГСЧС с помощью квадрокоптеров провели облет мест залегания торфяников.

На определенных территориях, где имели место частые пожары, после получения специального разрешения осуществляется аэроразведка, выявляются места горения, сжигания сухой растительности и выявления потенциальных нарушителей - поджигателей.

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Дополнено от 17:40: В ГСЧС сообщили, что в 14:20 поступило сообщение о возгорании лесной подстилки на территории Клавдиевского лесничества, недалеко от с. Новые Петровцы.

На место направлен личный состав 37-39 пожарно-спасательных частей Вышгорода, Дымера и Новых Петровцев.
Спасатели установили, что возникло возгорание лесной подстилки на площади 15 га. На тушение пожара привлечено 25 человек и 7 единиц техники, из них: от ГСЧС 15 человек личного состава и 4 единицы техники, от ВСУ 5 человек и 1 единицы техники и от лесничества 5 человек и 2 единицы техники.

Для оценки ситуации используется квадрокоптер. Продолжается локализация пожара.

Темы: пожарКиев
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