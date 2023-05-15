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Президентка Єврокомісії: основою для завершення війни має бути українська "формула миру"

"Європейська правда"Понеділок, 15 травня 2023, 15:45
Президентка Єврокомісії: основою для завершення війни має бути українська формула миру
Урсула фон дер Ляєн, фото: Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловилася за те, щоби відправною точкою зусиль для припинення російсько-української війни була запропонована Києвом "формула миру".

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Заява Урсули фон дер Ляєн співпала у часі з поїздкою топ-представника Китаю до кількох європейських столиць, метою якої Пекін називає "політичне врегулювання" війни в Україні.

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"Нічого про Україну без України… Ніколи не можна забувати, що це Україна зазнала брутального вторгнення. Тож це вона має закладати основоположні принципи для справедливого миру", – зауважила президентка Єврокомісії. 

Вона схвально висловилася про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент України нещодавно провели першу телефонну розмову, та наголосила, що Пекін має використати свій вплив на Москву для того, щоб сприяти завершенню війни. 

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель нещодавно висловив думку, що Китай вже втратив можливість бути посередником у розв’язаній Росією війні.

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Теми: війнаУкраїнаРосіямир
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