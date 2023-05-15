Президент Еврокомиссии: основой для завершения войны должна быть украинская "формула мира"

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась за то, чтобы отправной точкой усилий для прекращения российско-украинской войны была предложенная Киевом "формула мира".

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Заявление Урсулы фон дер Ляйен совпало по времени с поездкой топ-представителя Китая в несколько европейских столиц, целью которой Пекин называет "политическое урегулирование" войны в Украине.

"Ничего об Украине без Украины... Никогда нельзя забывать, что это Украина подверглась грубому вторжению. Поэтому это она должна закладывать основополагающие принципы для справедливого мира", – отметила президент Еврокомиссии.

Она одобрительно высказалась о том, что лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины недавно провели первый телефонный разговор, и подчеркнула, что Пекин должен использовать свое влияние на Москву для того, чтобы способствовать завершению войны.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель недавно высказал мнение, что Китай уже потерял возможность быть посредником в развязанной Россией войне.