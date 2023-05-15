Офіційно: перший тур президентських виборів у Туреччині не визначив переможця

Вища виборча рада (YSK) Туреччини оголосила про проведення другого туру президентських виборів 28 травня, оскільки перший тур не визначив переможця.

Як повідомляє Hurriyet Daily News, пише "Європейська правда", про це оголосив очільник YSK Ахмет Єнер.

Єнер заявив, що на цей час пораховані майже усі голоси, віддані у першому турі. Явка склала 88,92%, а за кордоном – 52,69%.

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"Згідно з результатами, жоден із кандидатів у президенти не отримав достатньо голосів для того, щоби бути обраним. Прийнято рішення проводити другий тур виборів 28 травня, як передбачає відповідне законодавство", – заявив він на брифінгу.

Чинний президент Реджеп Таїп Ердоган отримав у першому турі 49,51% голосів – лиш трохи менше, аніж необхідно для перемоги (50% +1 голос). Його ключовий суперник, спільний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу здобув 44,85%. Третій кандидат, Сінан Оган, набрав 5,17%, і менше 1% голосів встигли надійти за Мухаррема Індже, який за кілька днів до виборів зняв канидатуру.

Ахмет Єнер оголосив, що від сьогодні починається кампанія 2 туру. Громадяни Туреччини за кордоном знову зможуть проголосувати у країні перебування між 20 і 24 травня.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, на парламентських виборах, що проходили в один день із першим туром президентських, перемагає альянс Ердогана.

Детально про вибори в Туреччині дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", або читайте у статті: Ердоган за крок до поразки: як може змінити Туреччину перемога опозиції.