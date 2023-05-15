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Официально: первый тур президентских выборов в Турции не определил победителя

"Европейская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 16:27
Официально: первый тур президентских выборов в Турции не определил победителя
Постеры, на которых главные кандидаты Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу, Getty Images

Высший избирательный совет (YSK) Турции объявил о проведении второго тура президентских выборов 28 мая, поскольку первый тур не определил победителя.

Как сообщает Hurriyet Daily News, пишет "Европейская правда", об этом объявил глава YSK Ахмет Йенер.

Йенер заявил, что в настоящее время посчитаны почти все голоса, отданные в первом туре. Явка составила 88,92%, а за рубежом – 52,69%.

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"Согласно результатам, ни один из кандидатов в президенты не получил достаточно голосов для того, чтобы быть избранным. Принято решение проводить второй тур выборов 28 мая, как предусматривает соответствующее законодательство", – заявил он на брифинге.

Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил в первом туре 49,51% голосов – лишь немного меньше, чем необходимо для победы (50% +1 голос). Его ключевой соперник, общий кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 44,85%. Третий кандидат, Синан Оган, набрал 5,17%, и менее 1% голосов успели поступить за Мухаррема Индже, который за несколько дней до выборов снял кандидатуру.

Ахмет Йенер объявил, что с сегодняшнего дня начинается кампания второго тура. Граждане Турции за рубежом снова смогут проголосовать в стране пребывания между 20 и 24 мая.

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Напомним, на парламентских выборах, проходивших в один день с первым туром президентских, побеждает альянс Эрдогана.

Читайте подробнее: Эрдоган в шаге от победы: как выборы в Турции повлияют на политику в отношении РФ и Украины

Темы: ТурциявиборыЭрдоганпрезидент
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