На вулиці Києва повернулася кавалерія і велопатруль

Патрульна поліція відновила велопатруль і чергування кавалерії на вулицях столиці.

Джерело: Патрульна поліція в Telegram

Деталі: Повідомляється, що у понеділок 15 травня інспектори вирушили на перше патрулювання у цьому сезоні.

Поліцейські забезпечуватимуть охорону громадського порядку у парках, зонах відпочинку, а також у місцях, де неможливо проїхати на службовому автомобілі.

Крім того, патрульні як завжди реагуватимуть на усі виклики та звернення громадян, додають правоохоронці.