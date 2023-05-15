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На вулиці Києва повернулася кавалерія і велопатруль

Валентина РоманенкоПонеділок, 15 травня 2023, 16:28
На вулиці Києва повернулася кавалерія і велопатруль
фото Патрульної поліції

Патрульна поліція відновила велопатруль і чергування кавалерії на вулицях столиці.

Джерело: Патрульна поліція в Telegram

Деталі: Повідомляється, що у понеділок 15 травня інспектори вирушили на перше патрулювання у цьому сезоні.

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Поліцейські забезпечуватимуть охорону громадського порядку у парках, зонах відпочинку, а також у місцях, де неможливо проїхати на службовому автомобілі.

 

Крім того, патрульні як завжди реагуватимуть на усі виклики та звернення громадян, додають правоохоронці.

Теми: Київполіція
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