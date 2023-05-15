На вулиці Києва повернулася кавалерія і велопатруль
Понеділок, 15 травня 2023, 16:28
Патрульна поліція відновила велопатруль і чергування кавалерії на вулицях столиці.
Джерело: Патрульна поліція в Telegram
Деталі: Повідомляється, що у понеділок 15 травня інспектори вирушили на перше патрулювання у цьому сезоні.
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Поліцейські забезпечуватимуть охорону громадського порядку у парках, зонах відпочинку, а також у місцях, де неможливо проїхати на службовому автомобілі.
Крім того, патрульні як завжди реагуватимуть на усі виклики та звернення громадян, додають правоохоронці.