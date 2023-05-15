На улицы Киева вернулась кавалерия и велопатруль

Патрульная полиция возобновила велопатруль и дежурство кавалерии на улицах столицы.

Источник: Патрульная полиция в Telegram

Детали: Сообщается, что в понедельник 15 мая инспекторы отправились на первое патрулирование в этом сезоне.

Полицейские будут обеспечивать охрану общественного порядка в парках, зонах отдыха, а также в местах, где невозможно проехать на служебном автомобиле.

Кроме того, патрульные как всегда будут реагировать на все вызовы и обращения граждан, добавляют правоохранители.