На улицы Киева вернулась кавалерия и велопатруль
Понедельник, 15 мая 2023, 16:28
Патрульная полиция возобновила велопатруль и дежурство кавалерии на улицах столицы.
Источник: Патрульная полиция в Telegram
Детали: Сообщается, что в понедельник 15 мая инспекторы отправились на первое патрулирование в этом сезоне.
Полицейские будут обеспечивать охрану общественного порядка в парках, зонах отдыха, а также в местах, где невозможно проехать на служебном автомобиле.
Кроме того, патрульные как всегда будут реагировать на все вызовы и обращения граждан, добавляют правоохранители.
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