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Цього літа на Харківщині планують відкрити 7 пляжів

Валентина РоманенкоПонеділок, 15 травня 2023, 17:27
Цього літа на Харківщині планують відкрити 7 пляжів
фото ДСНС

На Харківщині цього року планується відкрити 7 пляжів.

Джерело: начальник управління із запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС в області Сергій Колосовський на брифінгу; цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "7 пляжів на території області наразі визначено та обладнатимуться. Буде проведено обстеження території, що прилягає до пляжів.

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Також буде проведено обстеження підводної частини пляжів. Проведемо комплекс заходів, щоб пляж відповідав правилам безпеки на водних об'єктах".

Деталі: Він уточнив, що 4 пляжі, які планується відкрити, розташовані на території Безлюдівської громади, ще по одному – у Пісочині, Зміїві та Краснокутській громаді.

За його словами, в громадах області, які були окуповані або розташовані поблизу лінії фронту, пляжі не відкриватимуться через високу мінну небезпеку як на березі, так і в самій водоймі.

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Щодо самого Харкова, то, за словами Колосовського, зараз це питання вирішується.

Представник ДСНС також повідомив, що з початку 2023 року рятувальники витягли з водойм 20 тіл загиблих. (9 із них потонули, 2 загинули з інших причин, причина смерті ще 9 осіб встановлюється).

Теми: Харківська областьДСНСпляжі
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