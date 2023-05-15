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Цього літа на Харківщині планують відкрити 7 пляжів

Валентина РоманенкоПонеділок, 15 травня 2023, 17:27
Цього літа на Харківщині планують відкрити 7 пляжів
фото ДСНС

На Харківщині цього року планується відкрити 7 пляжів.

Джерело: начальник управління із запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС в області Сергій Колосовський на брифінгу; цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "7 пляжів на території області наразі визначено та обладнатимуться. Буде проведено обстеження території, що прилягає до пляжів.

Також буде проведено обстеження підводної частини пляжів. Проведемо комплекс заходів, щоб пляж відповідав правилам безпеки на водних об'єктах".

Деталі: Він уточнив, що 4 пляжі, які планується відкрити, розташовані на території Безлюдівської громади, ще по одному – у Пісочині, Зміїві та Краснокутській громаді.

За його словами, в громадах області, які були окуповані або розташовані поблизу лінії фронту, пляжі не відкриватимуться через високу мінну небезпеку як на березі, так і в самій водоймі.

Щодо самого Харкова, то, за словами Колосовського, зараз це питання вирішується.

ВІДЕО ДНЯ

Представник ДСНС також повідомив, що з початку 2023 року рятувальники витягли з водойм 20 тіл загиблих. (9 із них потонули, 2 загинули з інших причин, причина смерті ще 9 осіб встановлюється).

Теми: Харківська областьДСНСпляжі
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